Abanca gana 386 millones en el primer semestre del 2026

77.000 NUEVOS CLIENTES

Abanca gana 386 millones en el primer semestre, un 9,6% menos por el impacto fiscal, tras sumar 77.000 nuevos clientes

La Región
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Publicado: 27 jul 2026 - 13:37 Actualizado: 27 jul 2026 - 13:38
Exterior de una oficina bancaria de Abanca
Exterior de una oficina bancaria de Abanca | Eduardo Parra

Abanca registró un beneficio después de impuestos de 386 millones de euros en el primer semestre, un 9,6% menos que en el mismo periodo del año anterior, debido al incremento de la tasa fiscal efectiva provocado por el menor uso de créditos fiscales.

Antes de impuestos, la entidad financiera ganó 501 millones de euros, un 3,7% más, según han destacado su presidente, Juan Carlos Escotet, y el consejero delegado, Francisco Botas, en la presentación de resultados este lunes.

La rentabilidad (ROTE) se situó en el 12,2%, con una elevada holgura sobre el coste del capital.

La entidad ha incorporado en el semestre más de 77.000 nuevos clientes en el conjunto de España y Portugal, mayoritariamente (un 71%) en áreas distintas a su zona de origen.

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