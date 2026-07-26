ABANCA reúne en el Monasterio de San Clodio a 350 clientes e instituciones en la décima edición de su Romería Internacional

El Monasterio de San Clodio, situado en el municipio de Leiro, ha acogido la décima edición de la Romería Internacional de ABANCA. El encuentro ha reunido a cerca de 350 invitados procedentes de 12 países de Europa y América, en una cita orientada a mantener el contacto con los clientes no residentes que se desplazan a Galicia durante el periodo estival.

Al acto ha acudido la cúpula de la entidad financiera, encabezada por su presidente, Juan Carlos Escotet, y el consejero delegado, Francisco Botas, junto a directivos del área comercial e internacional. A la representación corporativa se han sumado diversas autoridades institucionales, entre las que destacan el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el titular de la Deputación de Ourense, Luis Menor; el alcalde de Leiro, Francisco José Fernández; el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González; y el secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez.

Durante su intervención, Escotet ha hecho balance del ejercicio de la entidad y ha abordado la vinculación con la diáspora galaica, señalando la trayectoria compartida de emigración y gestión en entornos complejos. Asimismo, el presidente de la entidad financiera se ha referido a la transformación tecnológica interna mediante la integración de la inteligencia artificial en sus procesos operativos y ha cerrado sus palabras con un mensaje de apoyo al pueblo de Venezuela y a los damnificados por los terremotos del pasado mes de junio.