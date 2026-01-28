ABANCA gana 902,4 millones de euros en el último año, con una rentabilidad del 15,1%

ABANCA obtuvo un beneficio atribuido de 902,4 millones de euros en 2025, con una rentabilidad ROTE del 15,1%. Este resultado se basa en un crecimiento eficiente del negocio y una buena gestión del balance.

Con esto, la entidad supera claramente sus objetivos de negocio y resultados para el año, demostrando su capacidad para generar ingresos recurrentes a través de su modelo de negocio. Así, la entidad presentó una ratio CET1 del 14,1%, superior al 13% establecido como objetivo; una tasa de morosidad del 2,1%, mejorando el objetivo del 2,5%; un crecimiento del volumen de negocio del 6,1%, superior a la media del mercado, lo que le permite ganar cuota de mercado tanto en el negocio de financiación como en el de prestación de servicios; y un ROTE del 15,1%, superior al rango esperado del 10-15%.

La entidad consigue un desempeño superior en la generación de ingresos recurrentes respecto al resto de entidades españolas comparables: se sitúa en el 1º o 2º puesto en los rankings de variación del margen de intereses, variación de ingresos por prestación de servicios y variación del margen básico.

Las agencias de calificación respaldan la buena evolución del banco con mejoras continuas en sus calificaciones. ABANCA ha recibido siete mejoras de calificación financiera en doce meses, la última en enero por parte de Fitch. En 2025, entró en el bloque de calificaciones de nivel A de dos agencias.

Captación intensa de nuevos clientes

En 2025, la entidad elevó su facturación hasta superar los 136.000 millones de euros, manteniendo un negocio robusto en toda la Península Ibérica.

El año cerró con un fuerte ritmo de captación de nuevos clientes en España y Portugal. Un total de 160.000 nuevos clientes se incorporaron a la base de ABANCA, de los cuales más del 70% procedieron de fuera de su área de liderazgo, lo que supone un 17% más que el año anterior.

Este crecimiento se logró gracias, entre otros factores, al alto estándar de calidad de servicio al cliente: el 64% de los nuevos clientes califica su relación con el banco con una puntuación de 9 o más sobre 10, y el Índice de Prescripción Neta (IPN) subió 4 puntos interanuales.

Portugal representa ya el 16% de la facturación total. ABANCA completó la integración de EuroBic en el último trimestre, reforzando su capacidad de crecimiento. Las nuevas formalizaciones de préstamos superaron los 7.000 millones de euros, más del doble que en 2024, con un aumento de 82 pb en la cuota de mercado portuguesa.

B100, la marca de banca digital de ABANCA, atrajo a más de 100.000 nuevos clientes en 2025, consolidando el concepto de Banca Saludable. Además, alcanzó hitos ambientales y sociales, superando las 9 toneladas de plásticos recolectados gracias a iniciativas como Pay to Save y alianzas con Gravity Wave y Ayúdame3D.

Sólida capacidad para generar resultados

El resultado de 2025 refleja una alta calidad y recurrencia en la generación de beneficios. El margen de intereses se mantiene como principal motor del resultado, con una mejora en el último trimestre gracias al dinamismo comercial y a la gestión eficiente de precios.

Los ingresos por prestación de servicios crecieron un 13,5%, con avances en seguros (8,8%), servicios bancarios (7,5%), cobros y pagos (10,4%) y cuentas fuera de balance y seguros (18,7%).

Los gastos de explotación se reducen trimestre a trimestre, situando la ratio de eficiencia en el 50,8% al cierre del ejercicio (49,0% en el 4º trimestre).

La entidad mantiene una gestión prudente del riesgo, con un coste del riesgo del 0,21%, una tasa de morosidad del 2,1%, una cobertura del 83,7% y un exceso de provisiones de 116 millones de euros.

Crecimiento en todos los negocios y geografías

El volumen de negocio supera los 136.000 millones de euros (+6,1% interanual), con una cuota de mercado del 3,3% en España y del 3,2% en Portugal. Los préstamos alcanzaron los 52.939 millones, y los recursos totales los 83.339 millones.

Destaca el crecimiento del crédito hipotecario (6,5%) y del crédito al consumo (10,1%). Los recursos de clientes crecieron un 5,4%, con un perfil claramente minorista y depósitos mayoritariamente inferiores a 100.000 euros.

Los recursos fuera de balance aumentaron un 22,6%, hasta los 20.003 millones, y las primas de seguros crecieron un 13,0%, con especial impulso en decesos, vida-riesgo, empresas y pagos protegidos.

Perfil financiero sólido

ABANCA mantiene una posición de solvencia destacada, con una ratio de capital total del 18,9% y una ratio CET1 del 14,1%, que suponen un colchón de más de 2.200 millones de euros sobre los requerimientos regulatorios. La ratio MREL se sitúa en el 24,3%.

La autorización del BCE para el uso de modelos avanzados IRB tuvo un impacto positivo relevante, con aumentos de 83 pb en CET1, 105 pb en capital total y 134 pb en MREL.

La entidad redujo los saldos dudosos (-14,2%) y los activos adjudicados (-13,7%), elevando las coberturas hasta el 83,7% en morosidad. La tasa de morosidad se mantiene en el 2,1%, con niveles homogéneos en España y Portugal.

En liquidez, ABANCA cuenta con 23.294 millones de euros en activos líquidos, ratios del 142% en NSFR y del 207% en LCR, y una estructura de financiación mayoritariamente minorista (86%).

La entidad mantiene su hoja de ruta en 2026

ABANCA avanza según lo previsto en su Plan Estratégico 2025-27, manteniéndose por encima de sus objetivos de rentabilidad, crecimiento, calidad de activos y solvencia. Las prioridades estratégicas se centran en el crecimiento diversificado, la vinculación con el cliente y la transformación eficiente apoyada en la IA.

Banca responsable y sostenible

El compromiso con las personas y el entorno sigue siendo clave. Las agencias ESG sitúan a ABANCA en la mejor categoría posible. Destaca el Plan de Acción contra los Incendios, con una dotación de 150 millones de euros, junto con iniciativas de prevención, restauración ambiental y apoyo social.

En 2025, el banco destinó más de 7.000 millones de euros a financiación sostenible. Se evitaron 228.139 t de CO₂eq/año mediante proyectos de energías renovables y 2.102 t de CO₂eq/año con viviendas verdes.

En educación financiera, sobresale la colaboración con Afundación en programas como Global Money Week, Young Business Talents, la exposición Ítaca y el programa Segura-Mente.