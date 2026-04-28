Abanca obtiene 207,5 millones de euros, con una rentabilidad del 13,2%

Abanca obtuvo un beneficio atribuible de 207,5 millones de euros en el primer trimestre de 2026, con una rentabilidad ROTE del 13,2%. El resultado se apoya en un crecimiento empresarial eficiente y una buena gestión del balance.

La entidad continúa destacando por su alto dinamismo comercial, ganando cuota de mercado en todas las áreas de negocio. El crédito a familias y empresas aumentó un 4,0%, mientras que los recursos de clientes crecieron un 5,2%. Otras líneas, como fondos de inversión, seguros y medios de pago, también mostraron un desempeño muy relevante.

Así, los fondos de inversión aumentaron un 27,1%, los seguros generales y de vida un 24,7% y los medios de pago un 12,1%, todos por encima del promedio del sector. La cuota de mercado en recursos fuera de balance creció en 21 puntos básicos.

La base de clientes siguió aumentando, con más de 37.000 nuevos clientes en el trimestre, un crecimiento del 2% interanual, y el 71% procedentes de nuevas zonas geográficas. Este avance se acompaña de mejoras en la calidad del servicio, con un aumento de dos puntos en el índice IPN (46 puntos) y con tres de cada cuatro nuevos clientes otorgando una valoración de 9 o más sobre 10.

La entidad cerró el trimestre con una sólida posición financiera: CET1 del 13,8%, ratio Texas del 17,5%, morosidad del 1,97%, una cobertura del 84,8% y un exceso de capital superior a 2.100 millones de euros. Las agencias de rating mantienen a Abanca en grado de inversión, con mejoras en su calificación en los últimos 18 meses. DBRS y Moody’s la sitúan ya en categoría A.

En el ámbito tecnológico, la entidad continúa impulsando la inteligencia artificial, con 110 casos de uso, lo que mejora la productividad y la experiencia del cliente, situándola entre los bancos más avanzados en adopción de IA según Gartner (2025).

En materia de sostenibilidad, destaca la renovación del nivel de “riesgo insignificante” en ESG (Sustainalytics), la certificación del Índice de Buen Gobierno Corporativo (AENOR) y el sello Top Employer 2026.

El volumen de negocio supera ya los 138.000 millones de euros, con crecimiento en crédito (+9%), recursos totales (83.795 millones) y fuerte impulso de los activos fuera de balance (+19,3%). Los ingresos por servicios crecieron un 21,6%, mientras que la entidad mantiene controlados los costes, con un ratio de eficiencia cercano al 50%.

Abanca conserva un perfil financiero sólido, con capital total del 18,5%, fuerte generación orgánica y amplios colchones de solvencia. El excedente sobre requisitos regulatorios asciende a 2.116 millones de euros.

En liquidez, dispone de 22.168 millones en activos líquidos, ratios NSFR del 142% y LCR del 191%, lo que refuerza su posición de solvencia. Finalmente, la entidad mantiene su apuesta por la banca responsable y sostenible, con reconocimiento ESG, buen gobierno corporativo y programas de educación financiera impulsados junto a su obra social.