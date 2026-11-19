Adolfo Domínguez ha situado su margen bruto en casi 37 millones de euros, un 64% sobre ventas, la cifra más elevada de los últimos 16 años. Este resultado corresponde al primer semestre de su ejercicio fiscal, comprendido entre marzo y agosto de 2026, y se produce en un periodo en el que la compañía ourensana registró un descenso del 11% en el volumen de ventas, como consecuencia de un cambio en su estrategia comercial y de una gestión más eficiente de la política de compras.

La presidenta ejecutiva de la firma, Adriana Domínguez, ha reconocido que la compañía era consciente de que este cambio de estrategia podía traducirse en una caída de las ventas, especialmente en España, su mercado más maduro. No obstante, ha destacado que está funcionando en México y en el resto de Latinoamérica.

Domínguez ha explicado que esta transformación responde a la necesidad de revertir el estancamiento de la rentabilidad y avanzar hacia un modelo de negocio netamente prémium, sobre el que construir una compañía más sólida.

Por su parte, el Ebitda ajustado, indicador de la rentabilidad operativa, alcanzó los 8,4 millones de euros, equivalentes al 14,6% de las ventas. Se trata del registro más elevado de los últimos 16 años tanto en valor como en porcentaje. La facturación del semestre se situó en 57,6 millones de euros, mientras que el resultado neto registró un saldo negativo de aproximadamente un millón de euros.

Las ventas internacionales alcanzan un máximo histórico

El peso de las ventas internacionales se situó en el 44,4% de la facturación total, el porcentaje más alto de toda la serie histórica. Este avance refleja la importancia creciente de los mercados exteriores en la actividad de la firma.

Durante el semestre, Adolfo Domínguez abrió cinco nuevos establecimientos: dos en España, uno en Portugal, uno en Ecuador y otro en Perú. Además, destinó más de un millón de euros a la mejora y renovación de sus tiendas. En paralelo, la compañía cerró tres establecimientos outlet, dos en Japón y uno en España, dentro de su estrategia para reducir el peso de este canal en la facturación.

La nueva gestión de compras también permitió reducir el stock en cuatro puntos porcentuales. Al cierre del primer semestre, la firma contaba con una red de 375 puntos de venta en 54 países, cuatro menos que en febrero de 2026.

El director financiero y de Servicios Corporativos de Adolfo Domínguez, Rubén Martín, ha señalado que el objetivo de la compañía pasa por centrarse en la rentabilidad, ofrecer una propuesta comercial prémium a sus clientes y continuar optimizando sus procesos internos.

En el último ejercicio completo, la compañía registró 139 millones de euros en ventas y 1,6 millones de euros de beneficio neto. La firma ha presentado este jueves sus cuentas semestrales ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).