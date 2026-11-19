El colegio Otero Pedrayo de Viloira, donde se recibió este jueves una amenaza de bomba que obligó a desalojar preventivamente a una veintena de alumnos.

Susto a primera hora de este jueves en el colegio Otero Pedrayo de Viloira, en O Barco de Valdeorras, después de que el centro recibiese una amenaza de bomba sobre las 8.30 horas.

El aviso provocó el desalojo preventivo de los alumnos que se encontraban en el programa Madrugadores. Según explicó un padre, eran alrededor de una veintena de escolares los que permanecían en el centro en ese momento.

Aviso recibido por las familias en sus teléfonos móviles tras la amenaza de bomba en el colegio Otero Pedrayo de Viloira. | La Región

Hasta el colegio se desplazaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que llevaron a cabo una revisión del edificio para comprobar que no existía ningún artefacto ni peligro para la comunidad educativa.

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Tras la inspección y una vez descartado cualquier riesgo, el centro pudo recuperar la normalidad y las clases comenzaron a su horario habitual, a las 9.15 horas.

El instituto Lauro Olmo de O Barco, evacuado tras recibir una amenaza de bomba por correo

El IES Lauro Olmo de O Barco de Valdeorras también ha sido desalojado este jueves después de que la dirección recibiese un correo electrónico con una amenaza de explosión en el centro.

Alumnos del IES Lauro Olmo de O Barco, concentrados en el exterior del centro tras su desalojo por una amenaza de bomba. | La Región

Según explicó Amparo Quiroga, la directora del instituto, el mensaje había llegado inicialmente a la carpeta de spam y durante la mañana pudo ser localizado. El correo, según relató, contenía una expresión extraña y advertía de que el centro estaba "minado".

La responsable del centro se encontraba realizando un examen cuando tuvo conocimiento del mensaje y decidió activar el protocolo de seguridad y desalojar a los alumnos. Los estudiantes fueron trasladados al exterior del edificio mientras se esperaba la llegada de los agentes.

El IES Lauro Olmo de O Barco de Valdeorras, desalojado este jueves tras recibir un correo con una amenaza de explosión en el centro. | La Región

En estos momentos, la Guardia Civil y la Policía Nacional revisan las instalaciones para comprobar que no existe ningún riesgo. La dirección mantiene activadas las medidas de seguridad y espera poder recuperar la actividad lectiva con normalidad una vez finalice la inspección.

La directora señaló además que otro aviso similar se habría producido de madrugada en el colegio de Viloira, también en O Barco, después de que ayer se registrase una oleada de amenazas de bomba en centros educativos de distintos puntos de Galicia.

Una oleada de amenazas de bomba ya obligó a desalojar colegios en Galicia

El suceso se produce apenas un día después de una oleada de falsas amenazas de bomba que afectó a numerosos centros educativos de Galicia, especialmente en A Coruña, aunque también se registraron avisos en Lugo y Pontevedra.

Los mensajes llegaron por correo electrónico de forma prácticamente simultánea y obligaron a activar los protocolos de seguridad, con desalojos preventivos e inspecciones policiales en los centros afectados. Los Tedax participaron en algunas de las revisiones y las amenazas resultaron ser falsas.