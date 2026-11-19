RIESGOS DESCARTADOS
Desalojo y alarma en un colegio de O Barco tras recibir una amenaza de bomba
RIESGOS DESCARTADOS
Susto a primera hora de este jueves en el colegio Otero Pedrayo de Viloira, en O Barco de Valdeorras, después de que el centro recibiese una amenaza de bomba sobre las 8.30 horas.
El aviso provocó el desalojo preventivo de los alumnos que se encontraban en el programa Madrugadores. Según explicó un padre, eran alrededor de una veintena de escolares los que permanecían en el centro en ese momento.
Hasta el colegio se desplazaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que llevaron a cabo una revisión del edificio para comprobar que no existía ningún artefacto ni peligro para la comunidad educativa.
Tras la inspección y una vez descartado cualquier riesgo, el centro pudo recuperar la normalidad y las clases comenzaron a su horario habitual, a las 9.15 horas.
El IES Lauro Olmo de O Barco de Valdeorras también ha sido desalojado este jueves después de que la dirección recibiese un correo electrónico con una amenaza de explosión en el centro.
Según explicó Amparo Quiroga, la directora del instituto, el mensaje había llegado inicialmente a la carpeta de spam y durante la mañana pudo ser localizado. El correo, según relató, contenía una expresión extraña y advertía de que el centro estaba "minado".
La responsable del centro se encontraba realizando un examen cuando tuvo conocimiento del mensaje y decidió activar el protocolo de seguridad y desalojar a los alumnos. Los estudiantes fueron trasladados al exterior del edificio mientras se esperaba la llegada de los agentes.
En estos momentos, la Guardia Civil y la Policía Nacional revisan las instalaciones para comprobar que no existe ningún riesgo. La dirección mantiene activadas las medidas de seguridad y espera poder recuperar la actividad lectiva con normalidad una vez finalice la inspección.
La directora señaló además que otro aviso similar se habría producido de madrugada en el colegio de Viloira, también en O Barco, después de que ayer se registrase una oleada de amenazas de bomba en centros educativos de distintos puntos de Galicia.
El suceso se produce apenas un día después de una oleada de falsas amenazas de bomba que afectó a numerosos centros educativos de Galicia, especialmente en A Coruña, aunque también se registraron avisos en Lugo y Pontevedra.
Los mensajes llegaron por correo electrónico de forma prácticamente simultánea y obligaron a activar los protocolos de seguridad, con desalojos preventivos e inspecciones policiales en los centros afectados. Los Tedax participaron en algunas de las revisiones y las amenazas resultaron ser falsas.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
RIESGOS DESCARTADOS
Desalojo y alarma en un colegio de O Barco tras recibir una amenaza de bomba
UN HOMENAJE A UNA SEÑA DE IDENTIDAD
El galardón de la pizarra sostenible se va para O Barco
IMAGEN DE ABANDONO
O Barco solicita usar locales de la estación de autobuses
Lo último
CABLEADO DE COBRE
Detenidas dos personas por un robo en un tanatorio de A Coruña