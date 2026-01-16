Adolfo Domínguez reduce un 19% sus pérdidas entre marzo y noviembre con ventas récord en 12 años

Adolfo Domínguez redujo un 18,6% sus pérdidas durante los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal 2025-2026, comprendidos entre marzo y noviembre de 2025, hasta 1,3 millones de euros, su mejor cifra en 13 años, mientras que las ventas aumentaron un 2,5%, hasta 93,3 millones, según ha informado este viernes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La facturación de la firma de moda de autor, que cuenta con 372 puntos de venta en 53 países, alcanzó en los tres primeros trimestres de su año fiscal la mejor cifra de los últimos 12 años.

La empresa ha destacado que continúa reforzando su proyección internacional, con el 43,9% de sus ventas fuera de España, un reposicionamiento que se ha intensificado en la última década.

Los ingresos online aumentaron un 8,5% en los nueve primeros meses del ejercicio respecto al mismo periodo del año anterior.

El impulso del negocio internacional y la consolidación más rentable del mercado español, que concentra el 56,1% de los ingresos, han permitido mejorar el margen de ventas un 6,4%, hasta su nivel más alto en 12 años. Este aumento ha llevado el resultado de explotación (Ebit) a sus mejores cifras en 16 años.

El director corporativo financiero de Adolfo Domínguez, Rubén Martín, ha subrayado la labor de la compañía para rentabilizar al máximo las ventas y la red comercial, "con una notable mejora del margen, del resultado de explotación y una mayor rentabilidad de la red en España, un mercado que sigue consolidando pese a la tendencia bajista del sector".

Las ventas suben un 89% en oriente próximo

La compañía registró incrementos de ventas destacados en Oriente Próximo (+89%) y Latinoamérica (+13,5%), con subidas superiores al 26% en mercados como Chile, Colombia, Uruguay y Paraguay.

En México, su principal mercado en América, el crecimiento se sitúa en el 6,1%, mientras que en Europa sobresalen los avances de Francia (+21,7%), Portugal (+6,7%) y Reino Unido (+4,8%).

La facturación del último ejercicio completo de Adolfo Domínguez fue de 136,5 millones de euros, con un 41% de las ventas fuera de España.