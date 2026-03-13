El cartero se acerca por la acera con cara de burofax por entregar. “Aquí no se reciben multas ni notificaciones de Hacienda”. El leído comerciante coruñés lo saluda con la coña de bajar la trapa a la mitad como el portero del after cuando se presenta la poli. En la era del bizum no se hacen giros y un cartero en la mirilla, si no se espera, plantea el dilema de dejar pasar un problema.

La geopolítica mundial también afecta al que entrega la correspondencia con acuse de recibo y está preocupado por el bombardeo de Estados Unidos e Israel a Irán y la escalada del precio del petróleo y de la vida. “Además de por esa pobre gente que muere y queda en la calle”, corrige por el remordimiento que le ha hecho sentir una columna de Juan José Millás en “El País” sobre el dolor por la inflación de aquí y los cadáveres de allí. Pero el cartero sabe que en época de crisis empeoran las caras y las maneras al otro lado de las puertas a las que tiene que llamar. “Me pongo en su situación y no es plato de buen gusto”. Es el único reparo que le pone al curro.

El pitillo concluye a la vez que el análisis

La mañana es soleada, el cartero casi ha completado el recorrido y se merece una parada de pitillo para que el ilustrado comerciante le lea el futuro en la pantalla de la que sólo levanta la cabeza para despachar. Su pronóstico es más fiable que un tuit de Donald Trump. “Secuestraron a Maduro, pusieron a Delcy Rodríguez y ha desaparecido las malas noticias de Venezuela. Qué bien se vive ahora en Venezuela. El americano no consiente que le suba la gasolina y el precio determinará hasta dónde Trump sigue a Netanyahu. Dejarán destrozado Irán sin tumbar el régimen de los ayatolás, intentará vender bien la salida y después irá a por Cuba, donde tiene el negocio de verdad a 90 millas como destino turístico. Sin que China o Rusia digan nada y lo que se diga en la ONU le da igual. Será el sueño americano de ir a Las Vegas pero en el Caribe. Y los cubanos cuando se restauren edificios, abran negocios, compren nevera y tengan con que llenarla, encantados”.

El pitillo concluye a la vez que el análisis. Se decepciona al escuchar que el chófer de anécdotas toma notas, no opina. “Qué suerte vivir en esta esquina del mundo, hasta por el clima, pero ni aquí se está a salvo de tipos como Trump”, comenta antes de retomar la ronda.