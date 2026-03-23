La Agencia Internacional de la Energía tilda de "muy grave" la crisis energética actual y asegura que "ningún país será inmune"

El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, ha tachado de "muy grave" este lunes la crisis energética actual, enmarcada en el bloqueo del estrecho de Ormuz y los ataques a infraestructuras energéticas de Oriente Próximo, al tiempo que ha augurado que "ningún país" será "inmune" a sus efectos, por lo que ha abogado por un "esfuerzo global" de todos los países para abordarla conjuntamente.

"La situación es muy grave", ha lamentado Birol en una acto celebrado en el Club Nacional de Prensa de Canberra, capital de Australia, agregando que el actual contexto de crisis ha superado a las dos crisis petroleras registradas durante la década de los 70 (1973 y 1979), en la medida en que entonces, en cada una de ellas, se perdían "unos cinco millones de barriles al día", mientras "hoy se han perdido 11 millones de barriles por día", esto es, "más que durante las dos mayores crisis del petróleo juntas".

Con relación a los daños causados en instalaciones ubicadas en Oriente Próximo, Birol ha señalado que, al menos, 40 infraestructuras energéticas de la región se han visto "gravemente" o "muy gravemente" dañadas en nueve países, a partir de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero y las represalias adoptadas en la región por el país asiático contra territorio israelí e intereses estadounidenses en la zona.

Mostrándose convencido de que "ningún país será inmune a los efectos de esta crisis si continúa yendo todo en la misma dirección", el director de la AIE ha reivindicado la "necesidad" de un "esfuerzo global" por parte de todo el mundo, "desde el Gobierno chino hasta el de Estados Unidos, Oriente Próximo, Australia y Europa", en aras de abordar esta problemática de manera conjunta.

Cabe recordar que el estrecho de Ormuz, por el que transita alrededor de un 20% del petróleo y del gas natural licuado (GNL) transportados por vía marítima a nivel mundial, se encuentra prácticamente cerrado, lo que está elevando los precios del crudo, del gas y del combustible de aviación, e impactando también en sectores como el alimentario, el manufacturero, el sanitario y el tecnológico.

Este lunes, en torno a las 8.00 horas, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía más de un 2% y cotizaba al borde de los 109 dólares antes de la apertura de las Bolsas en Europa, situándose muy por encima de la cota de los 72 dólares que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.