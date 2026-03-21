Estas son las nuevas medidas del Gobierno: así te afecta la bajada del IVA y las ayudas energéticas

Estas son las medidas de Pedro Sánchez para hacer frente a la crisis por la guerra en Irán.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un ambicioso paquete de 80 medidas destinadas a paliar el impacto económico derivado de la guerra en Irán, con una movilización total de 5.000 millones de euros. El plan, aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario, entrará en vigor de forma inmediata tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y será votado en el Congreso el próximo 26 de marzo.

Rebaja histórica de impuestos energéticos

El eje principal del plan es una reducción “drástica” de la fiscalidad energética. El Gobierno rebaja el IVA del 21% al 10% en electricidad, gas, carburantes, pellets y briquetas, una medida que busca aliviar de forma directa la factura de hogares y empresas.

Además, se reduce el impuesto de hidrocarburos al mínimo permitido por la normativa europea, lo que podría traducirse en un ahorro de hasta 30 céntimos por litro de combustible, equivalente a unos 20 euros por depósito en un coche medio.

Para los sectores más afectados —transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores— se establece una ayuda directa de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional, que será gestionada por la Agencia Tributaria y las administraciones forales.

Relacionado Llenar el depósito en Ourense cuesta 24 euros más que hace un mes

Apoyo a la industria y control de precios

El plan también incluye medidas específicas para la industria. Destaca la bonificación del 80% en los peajes eléctricos para empresas electrointensivas, así como la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad al mínimo del 0,5%.

Asimismo, se suspende temporalmente el impuesto del 7% sobre la producción de energía eléctrica, con el objetivo de abaratar los costes de generación.

Para evitar abusos, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reforzará su capacidad de supervisión y sanción ante posibles incrementos injustificados de márgenes empresariales.

Vivienda: medidas en el aire por falta de apoyos

En paralelo, el Ejecutivo aprobó un segundo decreto impulsado por Sumar, centrado en vivienda. Este incluye la prórroga automática de los contratos de alquiler hasta dos años para aquellos que finalicen en 2026 y 2027, lo que podría beneficiar a más de 2,7 millones de personas.

Sin embargo, este paquete no cuenta por ahora con los apoyos parlamentarios necesarios para su convalidación.

Impulso a las energías renovables y ahorro energético

El plan incorpora también un fuerte impulso a la transición energética. Entre las principales medidas destacan:

Deducciones en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos

Incentivos fiscales para la instalación de placas solares y autoconsumo

Bonificaciones en el IBI de hasta el 95% para viviendas con energías renovables

Apoyo a comunidades energéticas locales

Además, se amplía la distancia para el autoconsumo energético de 2 a 5 kilómetros y se agilizan los trámites para nuevos proyectos renovables.

Un plan de choque ante una crisis internacional

Según explicó Pedro Sánchez, este paquete responde a una situación excepcional marcada por el encarecimiento global de la energía debido al conflicto en Oriente Medio. El objetivo es contener la inflación, proteger el tejido productivo y acelerar la independencia energética de España.

Con estas medidas, el Gobierno busca mitigar el impacto inmediato en familias y empresas mientras refuerza el modelo energético a medio y largo plazo.