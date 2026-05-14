La AIReF prevé un ajuste de 15.000 millones hasta 2028 en España

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advierte en su Informe de Progreso Anual que España necesitará ajustes adicionales de unos 15.000 millones de euros entre 2027 y 2028 para cumplir con las reglas fiscales europeas, incluso aplicando la cláusula de escape por el aumento del gasto en defensa.

El organismo calcula que el gasto primario neto crecerá un 5% anual entre 2025 y 2028, por encima del 3,4% comprometido por el Gobierno, lo que provocará desviaciones superiores a dos puntos porcentuales en 2026 y 2027. Según la AIReF, la cuenta de control superará los límites europeos desde 2026 y alcanzará el 2,1% del PIB en el año 2028, aunque la cláusula de escape reducirá parcialmente ese desfase.

La institución también rebajó una décima su previsión de crecimiento económico para 2026, hasta el 2,2%, y alertó de riesgos a la baja ligados a los conflictos bélicos internacionales. A medio plazo, prevé un crecimiento del 2% en 2027 y del 1,9% en 2028, antes de desacelerarse hasta el 1,7% en 2030.

En cuanto al déficit público, estima que repuntará hasta el 2,6% del PIB en 2026 por las medidas temporales aprobadas y que posteriormente volverá a subir por el impacto del envejecimiento, el gasto en defensa y los intereses de la deuda. La mayor parte del desequilibrio se concentrará en la Administración Central, mientras que las comunidades autónomas se moverán cerca del equilibrio y los ayuntamientos mantendrán superávit.

Deuda pública al 95%

Sobre la deuda pública, la AIReF prevé que continúe bajando a medio plazo hasta situarse en torno al 95% del PIB en cinco años, aunque advierte de que podría volver a subir hasta el 100% del PIB en 2041 por el aumento del gasto asociado al envejecimiento de la población. Además, el organismo aprecia riesgo de incumplimiento de la regla de gasto tanto en la Administración Central como en las comunidades autónomas entre 2026 y 2028 y calcula que harán falta nuevos ajustes ya desde 2026. La AIReF señala que, sin nuevas medidas, serían necesarios ajustes equivalentes a cinco décimas del PIB en 2026, otras seis décimas adicionales en 2027 y tres más en 2028.

reducción del déficit

Según sus estimaciones, estos recortes permitirían reducir el déficit público hasta el 1,1% del PIB en 2030. El organismo también subraya que una evolución más favorable de la deuda no debe interpretarse como margen para aumentar el gasto público y recuerda que el cumplimiento del plan fiscal exige mantener la disciplina presupuestaria durante los próximos años.

Asimismo, destaca que los Fondos de la Seguridad Social mantendrán un déficit del 0,1% del PIB, que repuntará hasta el 0,2% en 2030. Las corporaciones locales, por su parte, conservarán un superávit cercano al 0,3% del PIB. La institución insiste además en que el escenario sigue condicionado por la incertidumbre internacional y por la evolución futura de las medidas del Gobierno.