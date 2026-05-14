El Gobierno eliminará en junio las rebajas fiscales sobre el gas, la electricidad o la leña

La inflación en España se moderó hasta el 3,2% interanual en abril, dos décimas menos que en marzo, según confirmó este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, esta desaceleración de los precios traerá consigo una consecuencia directa para los consumidores: el fin anticipado de las rebajas fiscales aplicadas a la energía.

El descenso del IPC, impulsado principalmente por la caída de los precios de la electricidad y el gas, activa la cláusula aprobada por el Ejecutivo que contemplaba retirar estas ayudas una vez la inflación mostrara signos de estabilización. Así, a partir del 1 de junio, el IVA de la electricidad, el gas natural, los pellets, las briquetas y la leña volverá al tipo general del 21%, un mes antes de lo previsto inicialmente.

Además, el Impuesto Especial Eléctrico (IEE) recuperará también su gravamen habitual del 5%, lo que supondrá un aumento adicional en la factura energética de hogares y empresas. El único alivio temporal será la continuidad de la suspensión del impuesto a la generación eléctrica, que seguirá vigente hasta el 30 de junio.

Los datos del INE reflejan que el precio de la electricidad cayó un 4,3% en abril, mientras que el gas natural se abarató un 9,6%, factores que contribuyeron decisivamente a moderar la inflación y precipitar el final de las medidas fiscales extraordinarias.