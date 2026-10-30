Alphabet (Google) sufre un desplome en Bolsa (-14%) tras presentar resultados y arrastra al Nasdaq (-1,5%)

Las acciones de Alphabet, matriz de Google, se han hundido en la Bolsa de Nueva York en uno de los mayores desplomes de la historia de la compañía. Los títulos llegaron a caer alrededor de un 14%, aunque posteriormente moderaron sus pérdidas y cotizaban un 12,6% por debajo del cierre de la jornada anterior. El retroceso arrastró también al Nasdaq, que llegó a perder un 1,5%, después de que la tecnológica presentase sus resultados del tercer trimestre y defraudase a los inversores.

Los títulos de la firma liderada por Sundar Pichai marcaban los 283,36 dólares, frente a los 324,89 dólares del cierre de la sesión anterior. Esto supone una pérdida de más de 40 dólares por acción en una sola jornada. La caída bursátil de Alphabet ha arrastrado a la Bolsa de Nueva York y sus principales índices cotizaban en números rojos. El Nasdaq, uno de los más afectados, bajaba un 1,5%, mientras que el S&P 500 descendía un 0,43% y el Dow Jones, un 0,39%.

La firma tecnológica presentó sus resultados del tercer trimestre la noche anterior. En ese periodo registró un beneficio neto atribuido de 26.170 millones de dólares (23.470 millones de euros), un 25,2% menos que en el mismo trimestre del ejercicio anterior. Por su parte, los ingresos entre julio y septiembre sumaron 127.577 millones de dólares (114.413 millones de euros), lo que representa un crecimiento del 24,6% respecto a la facturación anotada en el mismo periodo del año pasado.

No obstante, por segundo trimestre consecutivo, Alphabet registró un flujo de caja libre negativo, indicador que refleja el efectivo generado por las actividades operativas una vez descontadas las inversiones de capital. El saldo fue desfavorable en 9.065 millones de dólares (8.130 millones de euros).

En los nueve primeros meses de 2026, la multinacional contabilizó un beneficio neto de 200.855 millones de dólares (180.130 millones de euros), un 106% más que en el mismo periodo del año pasado. La cifra de negocio aumentó un 23,6%, hasta los 357.269 millones de dólares (320.404 millones de euros).

No convencen los ingresos por publicidad

Alphabet obtuvo unos ingresos publicitarios de 82.012 millones de dólares (73.550 millones de euros), un 10,6% más. De esta cantidad, 63.350 millones de dólares procedieron de la publicidad en los buscadores, un 12% por encima de la cifra registrada hace un año. Sin embargo, estos resultados no convencieron a los inversores.

"El problema de Google es que se enfrenta al dilema de un innovador y no sabe si proteger su negocio principal o sumarse a la disrupción. Por ello, Google ha perdido su ventaja con Gemini y está rezagado con respecto a sus competidores en IA con agentes", explicó a la cadena CNBC Ben Barringer, director global de investigación tecnológica de Quilter Cheviot.