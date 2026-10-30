Directo | Última hora del accidente ferroviario de Urda: balance de fallecidos, heridos, investigación y responsabilidades, minuto a minuto

▪️ La circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía continúa interrumpida en ambos sentidos este viernes y todavía no hay una previsión confirmada para recuperar la circulación ▪️ Los equipos forenses han completado 48 autopsias y han logrado identificar a cinco de las víctimas mortales ▪️ El balance provisional se mantiene en 69 fallecidos y decenas de heridos, algunos de los cuales permanecen hospitalizados ▪️ La investigación confirma que el choque de Urda se produjo a casi 200 km/h tras una avería técnico ▪️ Se está analizando la decisión de autorizar la reanudación de la marcha del AVE pese a que había un tren detenido y una señal roja en las proximidades de Urda

La tragedia ferroviaria de Urda deja ya 69 muertos, según el último balance oficial, mientras continúan las labores de identificación. El Instituto de Medicina Legal de Toledo ha recibido los cuerpos de las víctimas y los equipos forenses han completado ya 48 autopsias. Por el momento, las autoridades han comunicado a las familias la identificación de cinco fallecidos, tres mujeres y dos hombres. La incertidumbre continúa para decenas de familias que esperan noticias de sus seres queridos.

La investigación también entra en una fase clave. La Autoridad Independiente de Investigación Técnica de Accidentes de Transporte (AITAT) y la Guardia Civil trabajan para reconstruir los minutos previos al choque entre el AVE de Renfe y el tren de Iryo. Entre las cuestiones que deberán esclarecerse figuran por qué el convoy de Iryo permanecía detenido en la vía y cómo pudo continuar la marcha el AVE hasta producirse la colisión. Los investigadores analizarán las cajas negras, los registros técnicos, las comunicaciones entre los maquinistas y el centro de control de Adif y el funcionamiento de los sistemas de señalización y seguridad. Por ahora, no existe una conclusión definitiva sobre las causas del siniestro.

Entre quienes lograron salir con vida del tren, el recuerdo de lo vivido continúa siendo insoportable. Tangui Binnier, que viajaba junto a su padre en uno de los convoyes implicados, recuerda cómo fueron los propios pasajeros quienes reaccionaron en los primeros minutos tras el impacto. "Todos entendimos en ese momento que teníamos que ayudar", explica. Horas más tarde, todavía conmocionado, resumía el sentimiento de muchos afectados con una frase tan simple como contundente: "Esto no puede pasar otra vez".

Mucho más crudo es el relato de otro superviviente, Ignacio Relaño, que describió las escenas que encontró al abandonar el vagón. "Vi el infierno, un hombre mutilado, cuerpos como muñecos de trapo", aseguró al rememorar unas imágenes difíciles de borrar. En el pabellón habilitado para atender a los afectados, otros viajeros trataban de poner palabras a la conmoción. "Estamos con el susto en el cuerpo", reconocía uno de ellos. "Ya no pienso cómo estoy yo, pienso en la gente que no va a volver", añadía. Otro pasajero resumía su experiencia de forma aún más directa: "Estoy conmocionado, esto es un milagro".

A pocos kilómetros de allí, la espera se ha convertido en una tortura para las familias que siguen sin noticias de algunos pasajeros. Las denuncias por desaparición y el proceso de identificación de los cuerpos mantienen abierta una de las tareas más delicadas de la emergencia. Los equipos forenses trabajan mediante autopsias, toma de muestras de ADN y comprobaciones de datos personales para garantizar que cada víctima sea identificada correctamente antes de comunicarlo a sus familiares.

En medio de la tragedia, Urda ha respondido como una comunidad unida. Comerciantes, hosteleros, voluntarios y vecinos se movilizaron desde los primeros momentos para ayudar a víctimas, familiares y equipos de rescate. Juan Ballesteros, vinculado a una farmacia de la localidad, consiguió llegar hasta la zona del accidente con material sanitario. "Conseguí llegar a la zona cero y traté de ayudar en lo que me pedían. Ves imágenes que no te olvidarás en tu vida", aseguró.

Mientras tanto, las autoridades mantienen activo el dispositivo de atención a los afectados y sus familias. La prioridad sigue siendo completar las identificaciones, atender a los heridos y esclarecer qué ocurrió en una de las mayores tragedias ferroviarias registradas en España. La investigación tendrá que determinar si existieron fallos técnicos, operativos o de coordinación que expliquen el choque y permitan evitar que una catástrofe de estas características vuelva a repetirse.