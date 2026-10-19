Amor tacha la legislatura de “nefasta” para los autónomos

El presidente de la Federación Nacional de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, calificó de “nefasta” la legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez para los trabajadores por cuenta propia y denunció que, aunque hay más autónomos, son “más pobres” y afrontan más trabas, trámites, impuestos y cotizaciones.

Durante su intervención en la entrega de los XXV Premios ATA 2026, Amor contrapuso la actuación del Gobierno central con la de las comunidades autónomas y destacó las medidas de apoyo al colectivo impulsadas por los gobiernos de Canarias, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia, reconocidos en estos galardones. “Las comunidades autónomas están haciendo el trabajo que no está haciendo el Gobierno central”, afirmó el presidente de ATA, quien reclamó menos cargas administrativas, una mayor protección social y unos impuestos y cotizaciones justas que no “asfixien” a los autónomos.

Por ejemplo, Amor puso de relieve que el Gobierno de Castilla-La Mancha puso en marcha iniciativas como la cuota cero para ayudar al que emprende, así como otras medidas para facilitar la consolidación de las actividades de los autónomos. De su lado, destacó que el Gobierno de Canarias no solamente puso la tarifa cero en marcha, sino que también posibilita que los autónomos que se pongan enfermos no tengan que pagar cuotas. Además, en Canarias quien factura menos de 85.000 euros no tiene que presentar el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).

Asimismo, Amor resaltó que el Gobierno de la Región de Murcia puso la cuota cero en marcha y exime del pago de la cuota a aquellos que enfermen. “Son tres ejemplos que hoy reconocemos que se puede hacer desde la política amable cosas por los autónomos y no poner trabas y zancadillas”, destacó. Amor expresó su confianza en el futuro “con más posibilidades para los autónomos. Queremos un futuro con menos trabas, con menos trámites, con menos obligaciones, menos zancadillas, más protección social, unos impuestos y unas cotizaciones justas, que no nos asfixien. España necesita a sus autónomos, los autónomos necesitamos que nos tengan en cuenta”, enfatizó.

Por último, Lorenzo Amor expresó su solidaridad con los 2.900 autónomos de Ceuta, así como con los ubicados en la Puerta del Sol y las calles adyacentes. “Ya está bien. Los autónomos vivimos de que la gente entre por nuestro negocio”, remarcó.