PRINCIPAL PROBLEMA NACIONAL
El año arranca con la preocupación por la vivienda en máximos históricos, según el CIS
PRINCIPAL PROBLEMA NACIONAL
El año 2026 ha arrancado con la preocupación por la vivienda en máximos históricos, según se desprende del Barómetro de Opinión de enero del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que vuelve a situarse como principal problema nacional, esta vez con un 42,6% de menciones. En la lista de problemas personales, la vivienda aparece en la segunda plaza a tan sólo dos puntos de la crisis económica.
En segunda posición repiten los problemas económicos en general (21,2%), seguidos del Gobierno y los partidos políticos, que en tan sólo un mes pasan del séptimo al tercer puesto y se quedan con un 16,6% de alusiones en los cuestionarios.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PRINCIPAL PROBLEMA NACIONAL
El año arranca con la preocupación por la vivienda en máximos históricos, según el CIS
Lo último