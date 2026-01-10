La aportación a Galicia crecería en 587 millones

Galicia aumentaría 587 millones de euros al año sus recursos con el nuevo modelo de financiación presentado por el Gobierno central respecto al vigente, noveno mayor incremento entre comunidades. En rueda de prensa ayer en A Coruña, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, destacó que, de aprobarse el nuevo modelo, supondría “un 7,6% más que la población real” existente en la Comunidad, por lo que es “una de las más beneficiadas por este criterio de población”.

“Con esos 587 millones de euros es como si Galicia tuviera 205.000 habitantes más de los que aparecen en el padrón”, afirmó Blanco, que ejemplificó que esta cantidad supone “casi cuatro veces el presupuesto que la Xunta destina en 2026 a la construcción de vivienda”. “Es un presupuesto extra como nunca ha tenido Galicia”, ensalzó el delegado del Gobierno antes de reivindicar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez es “el más solidario de la historia de Galicia”, ya que, añadió, en siete años “recibió un 40% más de recursos que en los siete años de gobierno de Rajoy”.

Para Pedro Blanco, el nuevo modelo presentado ayer por la ministra María Jesús Montero cumple el objetivo de “blindar el estado de bienestar”, además de “incrementar la solidaridad interterritorial”, “reducir las diferencias de financiamiento por habitante” y “establecer un mecanismo transparente que garantiza mayor equilibrio y recursos para todas las comunidades”.