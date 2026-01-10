Financiación Autonómica
La aportación a Galicia crecería en 587 millones
Financiación Autonómica
Galicia aumentaría 587 millones de euros al año sus recursos con el nuevo modelo de financiación presentado por el Gobierno central respecto al vigente, noveno mayor incremento entre comunidades. En rueda de prensa ayer en A Coruña, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, destacó que, de aprobarse el nuevo modelo, supondría “un 7,6% más que la población real” existente en la Comunidad, por lo que es “una de las más beneficiadas por este criterio de población”.
“Con esos 587 millones de euros es como si Galicia tuviera 205.000 habitantes más de los que aparecen en el padrón”, afirmó Blanco, que ejemplificó que esta cantidad supone “casi cuatro veces el presupuesto que la Xunta destina en 2026 a la construcción de vivienda”. “Es un presupuesto extra como nunca ha tenido Galicia”, ensalzó el delegado del Gobierno antes de reivindicar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez es “el más solidario de la historia de Galicia”, ya que, añadió, en siete años “recibió un 40% más de recursos que en los siete años de gobierno de Rajoy”.
Para Pedro Blanco, el nuevo modelo presentado ayer por la ministra María Jesús Montero cumple el objetivo de “blindar el estado de bienestar”, además de “incrementar la solidaridad interterritorial”, “reducir las diferencias de financiamiento por habitante” y “establecer un mecanismo transparente que garantiza mayor equilibrio y recursos para todas las comunidades”.
El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, afeó al Gobierno central que plantee una propuesta de reforma del nuevo modelo de financiación autonómica hablando previamente con el “separatismo catalán”, en referencia a la reunión mantenida por el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, con el líder de ERC, Oriol Junqueras, sobre la legislatura. Al respecto, consideró que se “ha roto” el principio de igualdad.
“Aquí no se trata solo de las cantidades sino de las formas”, aseveró a preguntas de los periodistas, con motivo de su presencia en la presentación de la XXVIII Interparlamentaria que celebra el PP en A Coruña este fin de semana. “Habrá que examinar todos y cada uno de los razonamientos que se han puesto encima de la mesa, pero cuando empezamos repartiendo con el separatismo catalán y lo que sobra a los demás ya no tiene nada sentido”.
Por su parte, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, criticó que el Gobierno negocie un nuevo modelo de financiación “con los recursos de todas las comunidades” pero “solo con una parte”, y luego “trate de extenderlo” a las demás. Al respecto, Corgos dijo que es “temprano” para hacer una “valoración informada” del sistema que plantea el Ejecutivo central, debido a que solo se dispone de la información presentada “en un PowerPoint” por la ministra.
