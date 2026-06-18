El Banco de España mantiene en el 2,3% la previsión del PIB

El Banco de España mantuvo sus previsiones de crecimiento económico para los próximos años y estima que el PIB español avanzará un 2,3% en 2026 y un 1,7% en 2027, pese al contexto internacional de incertidumbre. La institución destaca la fortaleza de la economía española, apoyada en el dinamismo del empleo, los flujos migratorios y la ausencia de grandes desequilibrios macrofinancieros, aunque advierte de una progresiva desaceleración del crecimiento. En el primer trimestre de 2026 la economía creció un 0,6%, mientras que para el segundo trimestre prevé un avance de entre el 0,5% y el 0,6%.

Frente a la estabilidad de las previsiones de actividad, el organismo empeoró sus perspectivas de inflación. Ahora prevé que los precios aumenten un 3,6% en 2026, seis décimas más de lo estimado anteriormente, y un 2,6% en 2027. Esta revisión al alza responde principalmente al encarecimiento de la energía y al impacto que está teniendo sobre otros bienes y servicios. Asimismo, la inflación subyacente también ha sido revisada al alza y se situaría en el 3,2% tanto en 2026 como en 2027.

En el mercado laboral, el Banco de España anticipa que el empleo seguirá creciendo, aunque a un ritmo más moderado, mientras que la tasa de paro continuará descendiendo desde el 10,5% de 2025 hasta el 10% en 2026 y el 9,8% en 2027. No obstante, estas cifras son peores que las previstas en marzo debido al aumento de la población activa derivado de los mayores flujos migratorios. La creación de empleo se situaría en el 2,2% este año y en el 1,5% el próximo.

Respecto a las cuentas públicas prevé un déficit del 2,4% del PIB en 2026 y del 2,3% en 2027, al tiempo que alerta de que el crecimiento del gasto público superará los límites fijados en el plan fiscal. Aunque la deuda pública seguirá reduciéndose hasta situarse en el 98,9% del PIB en 2026 y el 97,9% en 2027, el Banco de España reclama una estrategia clara para afrontar futuras necesidades de gasto. Además, considera que el informe fiscal remitido por el Gobierno “no contiene ningún anuncio de nuevas medidas” que permita garantizar el cumplimiento de los objetivos presupuestarios a medio plazo.

El informe también subraya la contribución de la inmigración al crecimiento económico. Según sus cálculos, la población inmigrante explicó aproximadamente la mitad del avance del PIB entre 2022 y 2025 y más de dos tercios del aumento del empleo. Pese a la buena evolución de la economía, el gobernador, José Luis Escrivá, advierte de que persisten importantes desafíos estructurales, entre ellos la elevada deuda pública, el problema de acceso a la vivienda y la baja productividad, factores que condicionarán la capacidad de crecimiento de la economía española.