El Banco de España cifra en un 2% del PIB la exposición de la banca al crédito privado

El Banco de España ha cifrado en el 1,96% del producto interior bruto de España la exposición del crédito privado destinado a empresas domiciliadas en el país en 2025, lo que equivale a unos 33.100 millones de euros.

Así se desprende de la edición de primavera de su Informe de Estabilidad Financiera, publicado esta semana, en el cual figura que esta exposición se ha más que quintuplicado frente a cuatro años antes, ya que en 2021 la exposición era de apenas 4.400 millones, equivalente al 0,36% del PIB.

En comparación con la zona euro, la originación de crédito privado pasó del 0,64% al 1,11% en el mismo periodo.

El supervisor puntualiza en el informe que estos datos proceden de una definición "amplia" del concepto de crédito privado: toda operación de préstamo a operaciones no financieras en la que participe al menos un prestamista privado no bancario.

La definición "estricta", donde solo se incluyen las operaciones de crédito en la que toda la financiación procede de prestamistas no bancarios, devuelve cifras más bajas. Según esta definición más restrictiva, la exposición de España pasó del 0,23% del PIB en 2021 al 0,75% en 2025.

"La diferencia entre ambas métricas evidencia la creciente participación de las entidades bancarias en las operaciones de crédito privado, lo que genera un cierto grado de interconexión, por ahora limitado", señala el Banco de España.

Exposición reducida

En este sentido, la exposición en inversiones vinculadas a crédito privado informada por los bancos españolas es muy reducida, toda vez que se sitúa en el caso de los mayores grupos bancarios alrededor del 0,2% de la cartera de crédito y del 0,1% del total de activos a nivel consolidado.

Dentro de estas exposiciones, la financiación concedida a empresas (por ejemplo, préstamos sindicados) que, a su vez, han recibido recursos de fondos de crédito privado concentraría en torno a la mitad y la otorgada a inversores en este tipo de fondos algo más de una cuarta parte.

De su lado, la financiación directa a fondos de crédito privado para la inversión en sus carteras es bastante marginal.

Distribución geográfica

El organismo ha indicado que alrededor del 80% del volumen de crédito privado es originado por fondos domiciliados en otras jurisdicciones, particularmente en Estados Unidos, mientras que los prestamistas del área del euro se quedan el 20% del volumen.

La marcada presencia de prestamistas de otras jurisdicciones implica que las condiciones de financiación en este segmento pueden estar influidas de forma significativa por factores externos, tal y como ha detectado el Banco de España.

No obstante, también ha reconocido que contribuye a diversificar las fuentes de financiación de las empresas, reduciendo su exposición a perturbaciones internas del sistema financiero español.

Perfil de riesgo

Además, en España, los cinco principales prestamistas originaron el 54% del volumen de crédito privado y proveyeron financiación al 27% de los prestatarios.

En todo caso, el análisis realizado por el supervisor no sugiere que las empresas que utilizan crédito privado presenten, en promedio, un perfil de riesgo más elevado que aquellas que se financian exclusivamente mediante crédito bancario.

"La evidencia sugiere que el crédito privado es utilizado por empresas en fases relativamente tempranas de su ciclo vital y con un perfil de crecimiento más intenso, en las que el crédito privado puede desempeñar un papel complementario al crédito bancario", recalca el Banco de España.