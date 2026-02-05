RELEVO DE César González-Bueno
El Banco Sabadell nombra a Marc Armengol nuevo consejero delegado
RELEVO DE César González-Bueno
El consejo de administración de Banco Sabadell acordó proponer el nombramiento de Marc Armengol, actual CEO de TSB, como nuevo consejero delegado del Grupo Banco Sabadell en sustitución de César González-Bueno, que deja sus funciones en el banco al decidir, de común acuerdo, que es el momento “óptimo” para efectuar el relevo, informó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Armengol será el primer ejecutivo de Banco Sabadell previsiblemente a partir del mes de mayo, una vez celebrada la junta de accionistas y recibidas las autorizaciones preceptivas por parte del Banco Central Europeo (BCE).
González-Bueno fue, junto al presidente de la entidad, Josep Oliu, la cara visible del banco en el diseño y la aplicación de la estrategia numantina llevada a cabo por Sabadell para resistir y finalmente frustrar la OPA hostil formulada por BBVA, que descarriló a mediados del pasado mes de octubre.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
RELEVO DE César González-Bueno
El Banco Sabadell nombra a Marc Armengol nuevo consejero delegado
DECRETO DEL ESCUDO SOCIAL
Feijóo y la ley antidesahucios: “Es expropiar a un arrendador”
Lo último
RÁPIDA ACTUACIÓN DE UNA PROFESORA
La alerta de una niña destapó un caso de agresión sexual