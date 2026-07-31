Los bancos del Ibex 35 ganan 20.164 millones en el primer semestre, un 18% más

Un panel del IBEX 35 en el Palacio de la Bolsa de Madrid

El conjunto de los seis bancos cotizados del Ibex 35 logró un beneficio neto de 20.164 millones de euros entre enero y junio, lo que supone un alza del 18,01% respecto al año anterior, según las cuentas que han ido publicando estos últimos días cada banco.

El abultado incremento se debe en gran medida a Banco Santander, por el impacto extraordinario de la venta de su negocio de Polonia.

De su lado, el total de ingresos (margen bruto) de la gran banca fue de 65.470 millones de euros, un 8,9% más. De esa cifra, el margen de intereses se situó en 46.954 millones de euros, un 9,8% más.

Por entidades, Banco Santander obtuvo un beneficio neto de 8.973 millones de euros, un 31,3% más, por el impacto de Polonia. Su margen bruto se elevó un 6,4%, hasta los 30.822 millones. De su lado, BBVA ganó 6.051 millones, un 11,1% más, tras un alza del 17,3% de los ingresos, hasta 21.159 millones.

CaixaBank se anotó un resultado neto de 3.203 millones de euros, un 8,5% más, con un alza del 3,7% del margen bruto, hasta los 8.338 millones de euros. Sabadell, de su lado ganó 971 millones, un 0,41% menos, tras caer su margen bruto un 2,8%, hasta los 2.463 millones.

Bankinter cerró el semestre ganando 605 millones de euros, un 11,6% más, mientras que su margen bruto avanzó un 7,3%, hasta los 1.494 millones. Unicaja, que ha publicado sus cuentas hoy, obtuvo un beneficio de 361 millones, un 6,8% más, con unos ingresos creciendo un 2,6%, hasta los 1.085 millones de euros.