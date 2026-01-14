Los banqueros centrales apoyan la labor de Powell en la Fed

Los principales banqueros centrales internacionales, incluida Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, o Pablo Hernández de Cos, como director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS), expresaron su solidaridad con la Reserva Federal de Estados Unidos y su presidente, Jerome Powell, tras conocerse la investigación de la que está siendo objetivo el banquero central estadounidense.

“La independencia de los bancos centrales es fundamental para la estabilidad de precios, financiera y económica, en beneficio de los ciudadanos a quienes servimos”, señala el comunicado conjunto, respaldado también por Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra; Erik Thedéen, gobernador del Riksbank de Suecia; Christian Kettel Thomsen, presidente del Consejo de Gobernadores del Danmarks Nationalbank; Martin Schlegel, presidente del Consejo de Gobierno del Banco Nacional Suizo; Michele Bullock, gobernadora del Banco de la Reserva de Australia; Tiff Macklem, gobernadora del Banco de Canadá; Chang Yong Rhee, gobernador del Banco de Corea del Sur; Ida Wolden Bache, gobernadora del Norges Bank; y Gabriel Galípolo, gobernador del Banco Central de Brasil.

Asimismo, además de Pablo Hernández de Cos, también suscribe el comunicado en apoyo de Powell y de la independencia de la Fed, el francés François Villeroy de Galhau, presidente del Consejo de Administración del Banco de Pagos Internacionales (BIS), entidad que se desempeña como el banco central de los bancos centrales.

Preservar la independencia

La declaración conjunta defiende que es fundamental preservar dicha independencia, con pleno respeto al Estado de derecho y la rendición de cuentas democrática, y afirma que el presidente Powell desempeñó su cargo “con integridad, centrado en su mandato y con un compromiso inquebrantable con el interés público”. “Para nosotros, es un colega respetado, muy estimado por todos los que han trabajado con él”, concluye el comunicado.

El comunicado de los banqueros centrales internacionales se suma al apoyo expresado a la Fed y a su presidente por varias figuras económicas estadounidenses relevantes, incluyendo Alan Greenspan, Ben Bernanke y Janet Yellen, los tres presidentes de la Reserva Federal de Estados Unidos que han precedido en el cargo a Jerome Powell, quien fue nombrado en 2018, para quienes la investigación constituye un intento sin precedentes de socavar la independencia de la Fed.

Junto a los tres expresidentes de la Fed, el comunicado cuenta con el respaldo también de los ex secretarios del Tesoro, cargo que también ocupó Yellen bajo el mandato presidencial de Joe Biden, Timothy Geithner, Jacob Lew, Henry Paulson y Robert Rubin. Asimismo, firman la declaración Jared Bernstein, Jason Furman, Glenn Hubbard, Gregory Mankiw y Christina Romer, que se desempeñaron con distintos presidentes como jefes del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos reveló este domingo que afronta una investigación del Departamento de Justicia relacionada con su testimonio ante el Congreso del pasado junio sobre la renovación multimillonaria de la sede del organismo, si bien Powell enmarcó esta acción en “las amenazas y la presión constante” de la Administración de Donald Trump.