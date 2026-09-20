Bayas, cítricos y huevos, los alimentos que más subieron

Las bayas frescas (fresas, fresones, frambuesas, arándanos, moras y grosellas), los cítricos frescos (naranjas, limones, limas, mandarinas, pomelos y derivados), las legumbres verdes (judías y guisantes, habas, tirabeques, soja, pochas frescas y brotes de alfalfa), los huevos y el pescado fresco, ya sea refrigerado o congelado, se encuentran entre los productos alimenticios que más dispararon sus precios en España en el último año (desde agosto de 2025 a agosto de 2026), con alzas que, en algunos casos, superan los dos dígitos.

En concreto, según los últimos datos del IPC de agosto publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las bayas frescas subieron de precio un 35,7% en el último año, mientras que los cítricos frescos se encarecieron un 17,1%. Por su parte, las legumbres verdes, frescas o refrigeradas, son hoy un 15,9% más caras que en agosto de 2025; los huevos se encarecieron un 12,5%; y el precio del pescado fresco, refrigerado o congelado, se incrementó un 7,8%.

Destacan también la subida de precios de los despojos comestibles (hígados, mollejas, riñones, sesos, criadillas), con un alza interanual del 6,6%; del pescado seco, salado, en salmuera o ahumado (+5,7%), y de los preparados de marisco (+5,5%), en un mes, agosto, en la que suelen abundar las paellas veraniegas. Así lo reflejan los últimos datos de las distintas subclases del IPC, que sufrieron algunas modificaciones desde enero de este año por los cambios metodológicos operados en este indicador.

Los que más bajaron

En el otro extremo, entre los productos alimenticios que más se abarataron el último año destacan el café y sus sucedáneos (-4,2%); el azúcar de caña y de remolacha (-3,1%); los cereales (-3%); las hortalizas y tubérculos congelados (-2,8%); las frutas de hueso y frutas de pepita frescas (-2,6%), y chocolate, cacao y derivados (-2,2%). En los ocho primeros meses del año, los alimentos que más se encarecieron fueron las bayas frescas, que dispararon su precio un 44,6%, seguido de las legumbres verdes (+17,3%); las patatas (+5,3%); el pescado seco, salado, en salmuera o ahumado (+5,2%); los preparados de marisco (+5,1%) y especias, hierbas culinarias y semillas (+4,7%).

Por contra, los alimentos que más se abarataron entre enero y agosto son las hortalizas cultivadas por su fruto (tomates de todo tipo, pepino, calabacín, calabaza, berenjena, pimiento ó maíz dulce, entre otras), que bajaron un 8,1% sus precios; las frutas tropicales (aguacates, plátanos, bananas, piñas, mangos, papayas, chirimoyas, dátiles e higos), que se abarataron un 5,1%, y las otras frutas frescas (melones, sandías, kiwis, uvas, granadas, caquis), que rebajaron su precio un 4,4%. En valores mensuales, las frutas tropicales, dátiles e higos fueron los alimentos que más recortaron sus precios en agosto respecto al mes anterior, con un descenso del 9,9%. Le siguen los cítricos frescos (-6,1%) y otras frutas frescas (-2,1%).