El BCE mantiene los tipos de interés en el 2% mientras empeoran las condiciones de las hipotecas

Bandera de la Unión Europea, símbolo de las decisiones económicas del BCE y la política monetaria de la eurozona.

El Banco Central Europeo (BCE) ha cumplido con las expectativas del mercado y ha decidido mantener los tipos de interés sin cambios, con la tasa de depósito en el 2%, la referencia para operaciones principales de refinanciación en 2,15% y la facilidad marginal de préstamo en 2,40%, por quinta reunión consecutiva.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, explicó que la inflación se sitúa por debajo del objetivo del 2%, con una tasa de 1,7% en enero, y que el consejo sigue evaluando la posibilidad de una futura bajada de tipos si persisten las condiciones favorables en la eurozona.

Impacto en las hipotecas

El mercado hipotecario ya refleja el efecto de la política monetaria estable. Los bancos están encareciendo las hipotecas a tipo fijo y mixto, mientras que la subida del euríbor podría traducirse en incrementos de las cuotas variables en las revisiones anuales de primavera.

Según Juan Villén, director general de idealista/hipotecas, la congelación de tipos se debe a que “la situación general apenas ha sufrido cambios: inflación controlada, crecimiento lastrado en Alemania y Francia e incertidumbre global”. Sin embargo, la revalorización del euro, que supera 1,2 dólares, refuerza la posibilidad de una bajada futura de tipos si la inflación continúa moderándose.

Subidas de hipotecas fijas y mixtas

La mayoría de las hipotecas fijas superan el 2,5% TIN a 30 años , algunas incluso el 3%.

Las hipotecas mixtas ofrecen tipos fijos iniciales más cortos (hasta 5 años) antes de pasar a variables.

El tipo de interés medio de las hipotecas ha roto la tendencia a la baja, situándose en 2,97% en diciembre de 2025.

Varios bancos, como BBVA, Unicaja y Banco Sabadell, han aumentado los tipos fijos, adoptando una política de prudencia y selección de riesgo, lo que puede dificultar el acceso a préstamos para los compradores con menor capacidad financiera.

Hipotecas variables y euríbor

El euríbor a 12 meses cerró enero en 2,245%, estable pero por encima del 2,2%. Según el consenso de Funcas, el indicador se situará en torno al 2,2% a lo largo de 2026, lo que podría generar pequeños incrementos en las cuotas de las hipotecas variables durante las revisiones de primavera y verano, aunque sin alcanzar los incrementos de 2022-2023.

Perspectivas del mercado

Expertos de Bankinter, Link Securities, ING y Bank of America consideran que la fortaleza del euro y la baja inflación podrían abrir la puerta a una política más flexible en tipos de interés durante 2026. Sin embargo, mientras se define el futuro de la política monetaria, los compradores de vivienda deberán enfrentarse a hipotecas más caras y criterios más exigentes de los bancos.