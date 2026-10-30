Binance sufre un ciberataque histórico con un impacto estimado de 6.300 millones de dólares
FONDOS AFECTADOS
Binance atribuye el ataque al portátil de un ingeniero y asegura que cubrirá las pérdidas con su fondo de emergencia, mientras mantiene suspendidos los retiros y trata de recuperar los fondos afectados.
La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance ha sido víctima de un "incidente de seguridad" con un impacto total estimado de unos 6.300 millones de dólares (5.650 millones de euros). De esa cantidad, habría logrado congelar, en colaboración con otros socios de blockchain, activos afectados por valor de unos 3.000 millones de dólares (2.690 millones de euros). Mientras tanto, ha suspendido temporalmente los depósitos y retiros durante las comprobaciones de seguridad.
En un comunicado, Binance ha señalado que las primeras investigaciones apuntan a que el incidente podría estar relacionado con el portátil de un ingeniero, lo que habría permitido a un atacante acceder al sistema y realizar transacciones de retiro no autorizadas.
La plataforma ha asegurado que no hay evidencias de que se hayan filtrado claves privadas de monederos y se ha comprometido a cubrir "todas las pérdidas" con el fondo de reserva de emergencia (SAFU), creado para proteger los fondos de los usuarios. Como medida de precaución, Binance decidió suspender temporalmente los depósitos y retiros mientras completaba las comprobaciones de seguridad.
No obstante, en una actualización posterior informó de que los depósitos funcionan con normalidad, mientras que los retiros permanecen suspendidos durante la revisión del servicio y de las direcciones relacionadas. La compañía espera que puedan reanudarse en un plazo de 48 horas.
Asimismo, ha revocado la autorización de la dirección afectada y ha contactado con las fuerzas del orden y con socios de blockchain para rastrear y recuperar los fondos. "Nuestros equipos están trabajando sin descanso para resolver este problema de forma segura y exhaustiva. Estamos colaborando estrechamente con las fuerzas del orden para confirmar la identidad de estos delincuentes y llevarlos ante la justicia", ha indicado la compañía.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
EVOLUCIÓN DE PRECIOS
Los carburantes se abaratan cuatro semanas consecutivas
Lo último