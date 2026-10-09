¿Me haces un Bizum? El sistema cumple 10 años y acumula 6.000 millones de operaciones por valor de 310.000 millones

Se usa para compartir pagos entre amigos, para reunir con imediatz pagos parciales en los que intervienen varias personas y para no manejar dinero en efectivo o transferncias tradicionales entre cuentas que conllevan más pasos y, en ocasinones, menos inmediatez. "El mayor logro de Bizum es la confianza con la que millones de personas lo han incorporado a su día a día. Esa acogida es el resultado del éxito de un proyecto colaborativo, de la cooperación de todo el sistema financiero español, que ha sabido trabajar unido para ofrecer un servicio común, sencillo y realmente relevante para la ciudadanía", ha afirmado el director general de Bizum, Ángel Nigorra.

Respecto al resto de usos diferentes de las transacciones entre particulares, Bizum ha indicado que desde que lanzó las donaciones en 2017 se han realizado más de 4 millones de donaciones por valor de 180 millones de euros. Asimismo, ya se han realizado 320 millones de compras 'online' desde que se integró el pago con Bizum en comercio electrónico en 2019.

En lo que se refiere al pago presencial con Bizum Pay, a finales de septiembre el despliegue continuaba entre los 35 millones de usuarios de Bizum. A cierre del tercer trimestre, esta solución estaba disponible para 21 millones de personas y 1,7 millones de establecimientos. Como resultado, cada persona usuaria activa ya realiza 3 pagos semanales de media.