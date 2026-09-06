Bizums para pagar servicios sexuales en el club El Descanso en concepto de “cambio de aceite” o “pase”

Imagen del interior del club de alterne El Descanso en el que la Policía Nacional desmanteló una red de prostitución.

En los cuadernos manuscritos encontrados por la Policía Nacional del club El Descanso había una anotación que era “Bizum”. Un cliente de este local, que declaró con la condición de testigo protegido, explicó que se utilizaba esta fórmula para abonar servicios. Con la voz distorsionada para impedir su identificación, señaló que ponía como concepto “alquiler”, “ruedas” o “aceite”.

“Escribías el concepto que te diese la gana, pero no ponía el nombre de la mujer. No se especificaba que fueran copas u otra cosa, si por ejemplo eran 100 euros, ponías una palabra y ya está”, comentó. Además, vio a otros clientes usar esa fórmula porque allí “no cobran con tarjeta”. En otras, ocasiones él también pagaba en efectivo.

En su caso, comenzó a acudir al club hace cuatro o cinco años. Iba una o dos veces al mes tanto para consumir como para tener relaciones sexuales. En el local, indicó, adquiría un gramo de cocaína a un precio de 60 euros y otras veces medio gramo a cambio de 30 euros.

“Allí va mucha gente, (…) casi todo el mundo consume”, aseguró. Este testigo no usaba ningún nombre en clave a la hora de pedir la droga, se la traía la mujer y él la tomaba en la habitación. “A veces alguna consumía también y otras no”, aseguró.