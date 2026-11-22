La moda se perfila como la gran protagonista de la campaña de este año, de manera que la mitad de los consumidores declara que comprará ropa, calzado y accesorios, seguida muy de cerca por la categoría de regalos, que concentrará el interés del cuarenta y siete por ciento de los compradores. Completan el podio los productos de informática, telefonía y electrodomésticos, con una intención de compra del cuarenta por ciento.

Independientemente de cuáles sean los productos elegidos, esta campaña puede ser una buena oportunidad para ahorrar si se aprovechan sus descuentos y ofertas. Pero también puede llevarnos a adquirir artículos innecesarios. Para evitar estas compras impulsivas, Gema Gómez, directora de Slow Fashion Next y experta en moda sostenible, acaba de lanzar el Reto 72 Horas Shopping Detox.

“El Black Friday ha dejado de ser un día de descuentos para convertirse prácticamente en una temporada entera de consumo”

“El Black Friday ha dejado de ser un día de descuentos para convertirse prácticamente en una temporada entera de consumo”, advierte Gómez. Una campaña que se puede alargar incluso durante semanas, en las que acabamos “dedicando más tiempo a buscar cosas que no necesitamos que a disfrutar de lo que ya tenemos”, subraya.

Para combatir esta tendencia, la experta propone esperar tres días antes de adquirir cualquier producto que nos haya llamado la atención. Una pausa que busca contrarrestar los mecanismos que favorecen las compras impulsivas y que está directamente inspirada en las reflexiones que Gómez desarrolla en su libro “Shopping Detox”. La obra plantea alternativas para relacionarnos de una manera más consciente con el consumo, sin culpabilizarnos por nuestros hábitos. A partir de las ideas y conversaciones que surgieron en torno al libro, Gómez ha dado un paso más y ha creado una propuesta práctica que busca trasladar esta reflexión a nuestras decisiones cotidianas.

El producto en el carrito online

El reto, que arrancó el lunes y se desarrollará hasta el viernes 27, plantea en concreto que cuando encontremos algo que nos apetezca comprar no lo adquiramos inmediatamente. En su lugar se hace una captura de pantalla del producto o se deja en el carrito de la tienda online. Después, hay que esperar 72 horas antes de decidir si se efectúa o no la compra definitivamente.

Este lapso de tiempo permite hacerse una serie de preguntas: Tres días después, ¿seguimos queriendo adquirir ese producto? ¿Para qué lo queríamos? ¿Lo necesitamos realmente? ¿Qué estábamos sintiendo cuando nos llamó la atención?

“El objetivo no es dejar de comprar, sino descubrir los mecanismos inmediatos que nos hacen comprar”, relata Gómez. Este hallazgo posibilita la práctica de un consumo más consciente y alineado con nuestras verdaderas necesidades.

El concepto fricción

Gómez aclara que no existe ninguna fórmula científica que establezca que son necesarias justamente 72 horas para cambiar o modificar el deseo de compra, “pero sí que es verdad que con ello creamos un espacio para poder pensar un poco más lo que estamos haciendo», recalca. Se trata de recuperar lo que en psicología del consumo se conoce como fricción, un concepto que hace referencia a esos pequeños obstáculos y espacios de tiempo que separan el impulso de comprar algo de la decisión final de adquirirlo.