De Londres a Tokio, pasando por Wall Street, la pérdida de empresas cotizadas se extiende por las bolsas de todos los continentes, que ven cómo las salidas no encuentran suficientes incorporaciones para paliar el declive. Detrás de esta situación aparecen las adquisiciones y fusiones entre compañías, que suelen conllevar retiradas del parqué, y la fortaleza del capital privado, que no solo suple la financiación que antes las firmas buscaban en los mercados bursátiles sino que lo hace sin imponer sus mismos costes y exigencias de transparencia.

Así, con los datos cerrados de septiembre, la bolsa de Nueva York refleja una caída del 1,4% en su número de cotizadas con respecto al mismo mes del año pasado, y se queda en 2.133. La bajada es todavía mayor que la experimentada en Japón, del 1,1% hasta las 3.892 compañías, o en Alemania, cuyo retroceso en un 1,3% le deja con 455. En cambio, algunas de las principales plazas del continente asiático logran romper la narrativa de un retroceso uniforme: Hong Kong creció un 4,4% en el mismo período, y cuenta ya con 2.772 empresas, y en India la subida llega al 7,4% para sumar 7.066 registros.

Para tratar de revertir esta deriva, las principales bolsas ya han comenzado a aligerar sus normas, compitiendo por un mercado cada vez más disputado. Así, por ejemplo, Italia ha flexibilizado sus reglas para dar más margen a los fundadores para mantener el control de sus empresas tras la salida a bolsa y Singapur rebajó el beneficio mínimo antes de impuestos exigido para acceder a su mercado principal.

Pérdida generalizada

Y es que la situación no es nueva. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el think tank de las economías avanzadas, ya registró una pérdida neta de empresas cotizadas en el conjunto de sus países durante todos los años entre 2008 y 2019, si bien posteriormente fue compensada por el auge bursátil. Después del gran ejercicio que fue 2021, no obstante, el Banco Central Europeo volvió a observar una reducción que, además, ha sido más pronunciada en el viejo continente que en Estados Unidos.

En Estados Unidos, la bajada que experimenta la bolsa de Nueva York se ve compensada parcialmente por la subida del Nasdaq, aunque el resultado también evidencia luces y sombras. Aunque este mercado ganó 75 compañías en términos netos entre septiembre de este año y el mismo mes del año pasado, su mejoría es relativa: en lo que va de año solo computó 56 nuevas incorporaciones, por 129 entradas durante el mismo intervalo en 2025.

En el continente europeo, la mayor fuga se experimenta en Londres. Con todo, dentro del bloque comunitario, Frankfurt, París y Milán también están viendo reducida su oferta, a diferencia de lo que ocurre en Madrid. La capital francesa perdió 23 empresas comparando los meses de septiembre de este año y el anterior, hasta las 726, lo que supone una bajada del 3,1%; por seis que se dieron de baja en Italia, que se queda en 402. En cambio, el mercado continuo español presenta una evolución más estable, que incluso le ha permitido incorporar dos empresas más a la Bolsa de Madrid en este año, hasta las 122.

Las cifras crecen en Asia

Al otro lado del globo, Japón se presenta como la excepción a la norma. Su -1,1% contrasta con la subida prácticamente generalizada en el resto de plazas asiáticas: entre el 0,2% de Corea del Sur y el 7,4% de India circulan China, Taiwán y Hong Kong aumentando sus censos. La lectura de Asia no permite inferir una separación entre economías maduras y emergentes, toda vez que países fuertes como Canadá reproducen esa misma dinámica de crecimiento, con un 5,2% interanual, mientras un estado en fuerte desarrollo como Brasil retrocedió un 5,8%.

Por su parte, Australia perdió un 1,6%, menos que el 6,5% de caída que se anotó Sudáfrica. En cambio, el mercado de Arabia Saudí creció un 2,3% en el mismo período. En medio de este panorama, una investigación de la Federación Mundial de Bolsas sobre sesenta mercados concluye que los cambios en el número de cotizadas guardan una relación más estrecha con las nuevas incorporaciones que con las bajas.

“Los esfuerzos para fortalecer los mercados públicos no deberían centrarse únicamente en reducir las exclusiones”, advierte su consejera delegada, Nandini Sukumar, consciente de la importancia de sumar activos.

Las bolsas, desde su punto de vista, necesitan ofrecer inversores dispuestos a respaldar el crecimiento, suficiente negociación y oportunidades para captar nuevos recursos después del debut, ofreciendo así ventajas sobre las alternativas del capital privado que compensen las obligaciones derivadas de cotizar.