La bombona de butano vuelve a subir y alcanza ya los 19,55 euros

La bombona de butano vuelve a encarecerse en España. El nuevo precio máximo de venta al público del envase tradicional de 12,5 kilos se sitúa en 19,55 euros a partir de este martes 17 de noviembre, tras una subida de alrededor de 66 céntimos respecto a la tarifa anterior, que estaba fijada en 18,89 euros.

La actualización ha sido publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) mediante una resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas. El incremento supone una subida aproximada del 3,5% y sitúa el coste de la bombona en el límite máximo establecido por el Gobierno dentro del paquete de medidas para afrontar las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Próximo.

La nueva tarifa se aplicará desde las 00:00 horas del martes y afecta a los suministros pendientes de ejecución a partir de ese momento, incluidos los pedidos realizados anteriormente que todavía no se hayan entregado.

¿Por qué vuelve a subir el precio del butano?

El encarecimiento responde principalmente a la evolución de los mercados internacionales. En esta última revisión se ha tenido en cuenta el aumento del 47,89% en la cotización de las materias primas, así como el incremento del 7,87% en los costes de transporte marítimo y la depreciación del euro frente al dólar, que ha sido del 1,29%.

Sin embargo, la subida está limitada por las medidas anticrisis aprobadas por el Ejecutivo. El Gobierno estableció un tope de 19,55 euros por bombona de 12,5 kilos hasta junio de 2027 para evitar que el incremento de los costes internacionales se traslade íntegramente a los consumidores. La diferencia entre el precio teórico y el máximo permitido podrá recuperarse en futuras revisiones.

El precio se revisa cada dos meses

El precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo (GLP) envasados, entre los que se encuentra la tradicional bombona de butano, se actualiza cada dos meses, concretamente el tercer martes de cada mes de revisión.

Para calcular la tarifa se tienen en cuenta factores como el coste del propano y el butano en los mercados internacionales, los gastos de transporte y la evolución del tipo de cambio entre el euro y el dólar. Las variaciones están limitadas al 5% en cada revisión, por lo que las diferencias se acumulan para futuros ajustes.

Pese a su encarecimiento, el butano continúa siendo una alternativa al gas natural, especialmente en viviendas y núcleos de población que no cuentan con conexión a esta red. Su consumo, no obstante, mantiene una tendencia descendente: durante 2025 se comercializaron 57 millones de envases de GLP de distintas capacidades, más de un 12% menos que en 2021, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica.