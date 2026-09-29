Las medidas del nuevo paquete anticrisis: carburantes, gas, butano y ayudas a sectores afectados

El nuevo decreto mantiene las ayudas a los carburantes y a los sectores profesionales y fija límites para la tarifa del gas y la bombona de butano.

El Gobierno ha aprobado este martes un nuevo paquete de medidas anticrisis para hacer frente al impacto de la subida de los precios energéticos. El tercer decreto de este tipo amplía hasta final de año algunas de las ayudas que estaban a punto de caducar e incorpora nuevas medidas para contener el coste del gas, la electricidad y los carburantes.

El paquete contempla rebajas fiscales a los carburantes, límites a la tarifa regulada del gas y al precio del butano, ayudas para agricultores, ganaderos, transportistas y armadores y mecanismos para rebajar impuestos energéticos si los precios vuelven a dispararse.

Estas son las principales medidas:

1.- Rebaja de los carburantes hasta diciembre

La rebaja fiscal sobre la gasolina y el diésel se mantendrá hasta el 31 de diciembre, aunque irá disminuyendo progresivamente.

Octubre: 20 céntimos por litro

Noviembre: 13 céntimos por litro

Diciembre: 6 céntimos por litro

El decreto incorpora además una cláusula de salvaguarda que permitirá recuperar la rebaja de 20 céntimos por litro si los precios de los carburantes vuelven a superar el umbral establecido.

2.- Límite a la subida del gas

El Gobierno vuelve a intervenir la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas natural para evitar una fuerte subida durante los próximos meses.

La revisión de octubre tendrá un límite del 35%, mientras que las siguientes actualizaciones no podrán superar el 15%. El Ejecutivo calcula que, sin esta limitación, la tarifa podría experimentar una subida cercana al 50%.

La medida afecta a más de tres millones de consumidores acogidos a esta tarifa regulada.

3.- El butano no podrá superar los 19,55 euros

El precio máximo de la bombona de butano de 12,5 kilos queda limitado a 19,55 euros hasta el 30 de junio de 2027.

4.- El IVA de la luz y el gas podrá volver al 10%

El nuevo decreto mantiene un mecanismo de protección para los consumidores ante una nueva escalada de los precios energéticos.

Si se supera el umbral establecido, el IVA de la electricidad y el gas podrá reducirse del 21% al 10%, mientras que el Impuesto Especial sobre la Electricidad podrá bajar del 5,1% al mínimo legal del 0,5%.

5.- Ayudas para agricultores, ganaderos, transportistas y armadores

El paquete también prolonga las ayudas dirigidas a los sectores con un mayor consumo de carburantes.

Se mantienen las compensaciones por los sobrecostes del gasóleo agrícola y las ayudas para el transporte profesional por carretera, además de las dirigidas al sector pesquero y los armadores.

También se incorpora una nueva ayuda de 15.000 euros por locomotora diésel para el transporte ferroviario de mercancías.