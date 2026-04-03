Borrador de la renta 2025: todo lo que debes saber para presentar tu IRPF

Declaración de la Renta

Hacienda ha puesto a disposición el borrador de la declaración de la renta 2025, accesible desde el 8 de abril hasta el 30 de junio de 2026. Este borrador permite a los contribuyentes verificar y presentar su IRPF de forma rápida, segura y sin errores.

Quién puede acceder al borrador de la renta 2025

No todos los contribuyentes reciben el borrador automáticamente. Podrán acceder quienes hayan percibido:

Rendimientos del trabajo.

Rendimientos del capital mobiliario sujetos a retención.

Ganancias patrimoniales con retención.

Imputaciones de rentas inmobiliarias.

La AEAT puede ampliar esta lista según la información disponible.

Cómo consultar el borrador de IRPF

Para acceder al borrador de la renta 2025, la AEAT ofrece varios sistemas de identificación:

Certificado electrónico reconocido .

Cl@ve Móvil , con autenticación por QR o notificación en la app.

Número de referencia , aportando datos del ejercicio anterior.

eIDAS, para ciudadanos de la UE con identificación electrónica nacional.

Declaraciones conjuntas

Primer cónyuge: certificado electrónico, Cl@ve Móvil o número de referencia.

Segundo cónyuge: Cl@ve Móvil o número de referencia.

Cómo modificar o confirmar el borrador

Una vez revisado, el contribuyente puede:

Confirmar directamente si todo es correcto. Modificarlo por vía electrónica, telefónica o presencial. Cambiar el domicilio fiscal, si es necesario, antes de descargar los datos.

Las Comunidades Autónomas con convenio permiten también la modificación presencial.

Plazos y presentación del IRPF 2025

Periodo de presentación: 8 de abril al 30 de junio de 2026.

Domiciliación bancaria: hasta el 25 de junio.

Presentación disponible por Internet, teléfono o presencial .

Cada presentación genera un justificante con código seguro de verificación.

Restricciones en canales de presentación

Teléfono y presencial no disponibles si el resultado es a ingresar sin domiciliación bancaria .

Solo el último número de referencia solicitado tiene validez.

Representantes y profesionales

Los apoderados, colaboradores sociales o representantes deben usar su propio certificado electrónico para gestionar declaraciones de terceros. La plataforma Renta WEB facilita la tramitación masiva.