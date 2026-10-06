El banco BPCE compra el 7% de Banco Sabadell por 1.200 millones y se compromete a no superar el 9,99%

El banco francés BPCE y Banco Sabadell llegaron a un acuerdo por el cual la entidad gala se hizo con un 7% del capital de la firma catalana, al tiempo que se comprometió a no superar el 9,99%, según informaron en un comunicado conjunto. El 7% equivale a unos 333,8 millones de acciones. De acuerdo con el precio al que cerraron este lunes los títulos del banco, la participación adquirida por BPCE está valorada en 1.186 millones. Esta cifra es un cálculo porque no es posible saber a qué precio construyó la firma su participación.

El grupo BPCE es dueño de Natixis, tiene una participación mayoritaria en la financiera Oney (el resto pertenece a Alcampo/Auchan) y el año pasado finalizó la adquisición en Portugal de Novobanco. “Estamos muy satisfechos de dar la bienvenida a BPCE como accionista de nuestra entidad. Su decisión de invertir en Banco Sabadell constituye un reconocimiento a la solidez de nuestro proyecto en solitario”, afirmó el presidente de Sabadell, Josep Oliu.

Ambas entidades subrayaron el “carácter amistoso” de esta operación. BPCE fue construyendo su 7% mediante compras en el mercado e instrumentos financieros. La intención de la entidad francesa es ser accionista “estable y a largo plazo”, así como estar representado en el consejo de administración con un consejero.

Según fuentes de Banco Sabadell, la construcción de la participación de BPCE se dio de forma “consensuada” y con “total transparencia”, por lo que la firma francesa no realizó ningún movimiento hostil. En todo caso, fuentes de la entidad agregan que no se trata de una posición defensiva ante futuras ofertas de compra como la que inició BBVA en 2024. Además, Sabadell no consideró por ahora adquirir una participación cruzada en BPCE. “Esta operación refuerza nuestra capacidad para seguir ejecutando nuestro plan estratégico y generar valor sostenible a largo plazo. La entrada de BPCE en nuestro capital nos aporta un socio con visión a largo plazo y una experiencia que creemos que puede complementar nuestras capacidades y ayudarnos a aprovechar con éxito las oportunidades que ofrece el mercado”, afirmó el consejero delegado de la entidad, Marc Armengol.

Cooperación estratégica

En el ámbito del negocio, ambas partes tienen voluntad de explorar una cooperación estratégica para “Poner las capacidades de BPCE a disposición de los clientes de Banco Sabadell y generar valor adicional de forma conjunta”, según explicaron. Estos ámbitos de cooperación se centrarán en los negocios de banca corporativa y de inversión, “leasing” de bienes de equipo, crédito al consumo y negocio internacional.

Las conversaciones sobre estos ámbitos de cooperación comenzarán al inicio de 2027 y tendrán como objetivo identificar los ámbitos de cooperación en España y, al tiempo, reforzar la presencia europea de BPCE. Sabadell explicó que BPCE “respalda plenamente” la estrategia y los planes de crecimiento de Banco Sabadell, así como a su equipo directivo.