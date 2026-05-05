Los grandes bancos ganan más de 10.800 millones y marca un nuevo récord histórico

Los seis principales bancos de España (Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja Banco) obtuvieron conjuntamente 10.814,7 millones de euros de beneficio entre enero y marzo, lo que supone un incremento del 27,42% respecto al año anterior y un nuevo máximo histórico del sector.

El crecimiento se apoya en el aumento de los ingresos y la actividad bancaria, aunque con comportamientos desiguales entre entidades. El Banco Santander lidera el resultado agregado con un fuerte incremento del 60%, impulsado además por la venta de su filial en Polonia, mientras que el BBVA registró un avance del 10,8%, CaixaBank del 7%, Bankinter del 7,6% y Unicaja del 1,4%.

La excepción fue Banco Sabadell, que redujo su beneficio un 29,1% debido a la caída del margen de intereses, menores comisiones y los costes asociados a planes de prejubilaciones.

Sin contar las plusvalías extraordinarias del Santander por su operación en Polonia, el beneficio conjunto del sector se situaría en 8.919,7 millones de euros, aún así un 5,1% más interanual, lo que confirma la solidez del negocio bancario en un contexto de incertidumbre económica.

El buen comportamiento del sector también viene marcado por operaciones corporativas relevantes, como la compra de TSB por parte del Santander, que impactará en próximos resultados, o la elevada actividad comercial de entidades como el BBVA.

En conjunto, la gran banca española arranca el año en máximos históricos, consolidando una tendencia de fuerte rentabilidad pese a un entorno económico global más incierto.