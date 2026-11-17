La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, interviene en una sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).

La Comisión Europea ha revisado al alza sus previsiones de crecimiento para España y estima que el Producto Interior Bruto (PIB) avanzará un 2,6% en 2026 y un 2,1% en 2027. Ambas cifras mejoran en dos décimas las estimaciones publicadas en primavera por Bruselas, que mantiene a la economía española entre las que más crecen de la Unión Europea.

La revisión positiva llega, sin embargo, acompañada de un empeoramiento de las perspectivas de inflación. El Ejecutivo comunitario prevé que los precios aumenten un 3,9% este año, impulsados principalmente por el encarecimiento de la energía en el contexto de la guerra en Oriente Medio.

Según las previsiones económicas de otoño presentadas este martes, España crecerá por encima de la media de la Unión Europea, que se situará en el 1,4% en 2026. La economía comunitaria mantendrá ese mismo ritmo en 2027, mientras que la española perderá impulso hasta el 2,1%.

España crecerá un 2,6% este año y un 2,1% en 2027

Bruselas calcula que la economía española continuará avanzando durante los próximos ejercicios, aunque a un ritmo progresivamente menor. Para 2028, la Comisión sitúa el crecimiento del PIB en el 1,9%, dos décimas por debajo de la previsión para el año anterior.

El consumo privado seguirá siendo el principal motor de la actividad económica, acompañado por la inversión y una evolución positiva del empleo. La Comisión prevé que la ocupación aumente un 2,3% en 2026 y un 1,8% en 2027.

El organismo comunitario también destaca la contribución de los flujos migratorios al crecimiento de la población activa y a la creación de empleo, un efecto que considera reforzado por la reciente regularización extraordinaria de migrantes.

La inflación alcanzará el 3,9% por el precio de la energía

La principal advertencia de Bruselas se refiere a la evolución de los precios. La Comisión Europea prevé que la inflación española alcance el 3,9% en 2026, como consecuencia del encarecimiento energético vinculado al conflicto en Oriente Medio.

Para 2027, las previsiones apuntan a una moderación hasta el 3,3%. El aumento del coste de la vida supone un riesgo para el poder adquisitivo de los hogares y puede limitar el consumo, aunque Bruselas considera que la demanda interna seguirá sosteniendo el crecimiento económico.

La vivienda, uno de los principales riesgos para España

La Comisión Europea también señala los problemas del mercado inmobiliario como uno de los principales riesgos para la economía española. En concreto, advierte de que la falta de oferta de vivienda respecto a la formación de nuevos hogares puede mantener la presión sobre los precios y dificultar la movilidad laboral.

El organismo comunitario alerta además de que el aumento de los costes de construcción podría frenar la inversión residencial y agravar las dificultades para ampliar el parque de viviendas.

El déficit público aumentará hasta el 2,6%

En el ámbito de las cuentas públicas, Bruselas prevé que el déficit español se sitúe en el 2,6% del PIB en 2026. La Comisión espera que la deuda pública continúe reduciéndose y baje del 100% del PIB.

Las previsiones también contemplan una desaceleración progresiva de la economía europea. La Unión Europea crecerá un 1,4% este año y mantendrá ese ritmo en 2027, antes de avanzar hasta el 1,5% en 2028. La inflación del conjunto del bloque alcanzará el 3,3% en 2026 y se moderará hasta el 3,2% el próximo ejercicio.