La inflación en Ourense sigue por encima del 5% a pesar de moderarse

La inflación afloja en Ourense después del fuerte repunte de septiembre, aunque los precios todavía avanzan a un ritmo superior al del conjunto del país. El Índice de Precios de Consumo (IPC) cerró octubre con una tasa interanual del 5,1%, cinco décimas menos que el mes anterior, cuando había alcanzado su nivel más alto en tres años y medio. La moderación rompe la escalada reciente, pero no devuelve el coste de la vida a los niveles de hace un año.

El descenso también permite a la provincia recortar distancias con España, donde la inflación se mantiene en el 4,9%. La brecha, que en septiembre era de siete décimas, queda ahora reducida a dos. Ourense pierde además posiciones en la clasificación nacional, pasando de compartir el quinto puesto entre los territorios con mayores incrementos en la inflación a situarse en el decimoséptimo, empatada con otras cinco provincias.

Dentro de Galicia, Pontevedra registra la subida interanual más elevada, con un 5,5%, seguida de A Coruña (5,3%), Ourense (5,1%) y Lugo (4,9%). La moderación de la inflación no significa, sin embargo, que los precios hayan bajado. De hecho, durante octubre se encarecieron otro 0,5% respecto a septiembre, mientras que en lo que va de año acumulan una subida del 4,7%.

Los recibos siguen disparados

Los suministros básicos continúan protagonizando algunos de los mayores incrementos del último año. El grupo que incluye el abastecimiento de agua y otros servicios relacionados con la vivienda mantiene una subida interanual del 32,7%, la misma que en septiembre. La electricidad, el gas y los combustibles del hogar, lejos de moderarse, aceleran su encarecimiento del 18,3% al 19%. En cambio, los gastos de utilización del vehículo pasan de subir un 16,6% a un 15,5%.

La inflación pierde velocidad, pero la presión sobre las economías familiares sigue siendo considerable. Hace un año, en octubre de 2025, la tasa provincial se situaba en el 2,8%, frente al 5,1% actual

El calzado y la ropa lideran las subidas en octubre

El cambio de temporada se dejó notar en los comercios ourensanos. La ropa y el calzado fueron los productos que más se encarecieron durante el último mes, con subidas del 6,4% y el 6,2%, respectivamente. Son incrementos vinculados habitualmente al final de las rebajas y la entrada de las colecciones de otoño-invierno. Sin embargo, ambas partidas siguen por debajo de sus precios de hace un año, con descensos interanuales del 5,3% en el vestido y del 0,2% en el calzado.

En el extremo contrario aparecen los servicios de alojamiento, que registraron la mayor bajada de octubre, con un descenso del 10,5%, previsiblemente relacionado con el final de la temporada turística. También se abarataron los paquetes turísticos (2,9%). En el supermercado, por el contrario, no hubo tregua. Los alimentos subieron un 1,4% durante octubre.