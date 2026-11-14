La inflación en Ourense sigue por encima del 5% a pesar de moderarse
BAJAN LIGERAMENTE LOS PRECIOS
La tasa interanual del IPC baja cinco décimas respecto a septiembre, hasta el 5,1%, pero continúa por encima del 4,9% nacional. Los suministros básicos siguen disparados, con el agua y otros servicios de vivienda un 32,7% más caros y la electricidad, el gas y los combustibles un 19%.
La inflación afloja en Ourense después del fuerte repunte de septiembre, aunque los precios todavía avanzan a un ritmo superior al del conjunto del país. El Índice de Precios de Consumo (IPC) cerró octubre con una tasa interanual del 5,1%, cinco décimas menos que el mes anterior, cuando había alcanzado su nivel más alto en tres años y medio. La moderación rompe la escalada reciente, pero no devuelve el coste de la vida a los niveles de hace un año.
El descenso también permite a la provincia recortar distancias con España, donde la inflación se mantiene en el 4,9%. La brecha, que en septiembre era de siete décimas, queda ahora reducida a dos. Ourense pierde además posiciones en la clasificación nacional, pasando de compartir el quinto puesto entre los territorios con mayores incrementos en la inflación a situarse en el decimoséptimo, empatada con otras cinco provincias.
Dentro de Galicia, Pontevedra registra la subida interanual más elevada, con un 5,5%, seguida de A Coruña (5,3%), Ourense (5,1%) y Lugo (4,9%). La moderación de la inflación no significa, sin embargo, que los precios hayan bajado. De hecho, durante octubre se encarecieron otro 0,5% respecto a septiembre, mientras que en lo que va de año acumulan una subida del 4,7%.
Los recibos siguen disparados
Los suministros básicos continúan protagonizando algunos de los mayores incrementos del último año. El grupo que incluye el abastecimiento de agua y otros servicios relacionados con la vivienda mantiene una subida interanual del 32,7%, la misma que en septiembre. La electricidad, el gas y los combustibles del hogar, lejos de moderarse, aceleran su encarecimiento del 18,3% al 19%. En cambio, los gastos de utilización del vehículo pasan de subir un 16,6% a un 15,5%.
La inflación pierde velocidad, pero la presión sobre las economías familiares sigue siendo considerable. Hace un año, en octubre de 2025, la tasa provincial se situaba en el 2,8%, frente al 5,1% actual
El calzado y la ropa lideran las subidas en octubre
El cambio de temporada se dejó notar en los comercios ourensanos. La ropa y el calzado fueron los productos que más se encarecieron durante el último mes, con subidas del 6,4% y el 6,2%, respectivamente. Son incrementos vinculados habitualmente al final de las rebajas y la entrada de las colecciones de otoño-invierno. Sin embargo, ambas partidas siguen por debajo de sus precios de hace un año, con descensos interanuales del 5,3% en el vestido y del 0,2% en el calzado.
En el extremo contrario aparecen los servicios de alojamiento, que registraron la mayor bajada de octubre, con un descenso del 10,5%, previsiblemente relacionado con el final de la temporada turística. También se abarataron los paquetes turísticos (2,9%). En el supermercado, por el contrario, no hubo tregua. Los alimentos subieron un 1,4% durante octubre.
Galicia registra el IPC más alto, empatada con otras dos comunidades
Galicia se mantiene entre las comunidades con mayor inflación de España. El IPC alcanzó en octubre el 5,3%, cuatro décimas por encima de la media nacional, un registro que comparte con Castilla y León y Castilla-La Mancha. Los precios aumentaron otro 0,4% respecto a septiembre y acumulan un encarecimiento del 4,7% desde principios de año. La electricidad, el gas y otros combustibles protagonizan algunas de las mayores subidas, con un incremento interanual del 17,1%.
En el conjunto de España, la inflación se mantuvo en el 4,9%, su nivel más elevado desde febrero de 2023. La bajada mensual de los carburantes contribuyó a contener el indicador, aunque la gasolina sigue siendo un 20,7% más cara que hace un año y el gasóleo acumula una subida del 36,2%. Ante el elevado encarecimiento de los combustibles, el Gobierno mantendrá durante diciembre la rebaja fiscal de 20 céntimos por litro en la gasolina y el diésel.
La evolución del IPC también marcará la subida de las pensiones en 2027, un incremento que afectará a miles de jubilados en la provincia de Ourense. La primera estimación se conocerá el 27 de noviembre y deberá confirmarse a mediados de diciembre.
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