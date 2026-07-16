Los carburantes vuelven a subir tras el fin de la rebaja del IVA en plena operación salida de julio

El precio de los carburantes mantiene su tendencia alcista en España coincidiendo con el inicio de las vacaciones de verano y tras el fin de la rebaja del IVA al 10%, aunque el coste del repostaje continúa por debajo de la media europea.

Según los últimos datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, el precio medio de la gasolina se sitúa en 1,541 euros por litro, un 1,58% más que la semana anterior y su nivel más alto desde principios de junio. Por su parte, el gasóleo alcanza los 1,549 euros por litro, tras encarecerse un 0,91% en la última semana.

El incremento de los precios se produce después de que el Gobierno recuperara el IVA del 21% para los carburantes a comienzos de julio, poniendo fin a la rebaja fiscal aprobada en marzo para mitigar el impacto del conflicto en Oriente Medio. Como medida compensatoria, continúa vigente una reducción temporal del impuesto especial de hidrocarburos de 15 céntimos por litro en julio, que se reducirá a 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre, antes de desaparecer en octubre.

Con los precios actuales, llenar un depósito medio de 55 litros cuesta 84,75 euros en un vehículo de gasolina y 85,19 euros en uno diésel. En comparación con hace un año, repostar supone un sobrecoste de 2,69 euros para los vehículos de gasolina y de 6,87 euros para los diésel.

A pesar de la subida, España sigue figurando entre los países con los combustibles más baratos de Europa. Mientras el litro de gasolina ronda los 1,54 euros y el diésel los 1,55 euros, en países como Países Bajos, Dinamarca, Suiza o Alemania los precios superan ampliamente los 2 euros por litro en el caso de la gasolina y se aproximan a esa cifra para el diésel.

La evolución de los carburantes continúa marcada por la incertidumbre internacional. El recrudecimiento de las tensiones en Oriente Medio y la situación en el estrecho de Ormuz mantienen la presión sobre los mercados energéticos, aunque el precio del petróleo Brent permanece lejos de los máximos registrados al inicio del conflicto.

En paralelo, el sector también avanza en la transición hacia combustibles con menores emisiones. España ha sido elegida como laboratorio europeo para un proyecto piloto impulsado por Repsol, Toyota Motor Europe, BMW Group y Bosch para evaluar el uso de gasolina 100% renovable en vehículos de serie. Durante seis meses, una flota de automóviles utilizará el combustible Nexa 95 con el objetivo de analizar su rendimiento y aportar datos que contribuyan al desarrollo de futuras políticas europeas de descarbonización del transporte.

Por otro lado, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda a los conductores priorizar las estaciones de servicio con los precios más bajos, al concluir que no existen diferencias significativas en la calidad del combustible entre las principales cadenas y las denominadas gasolineras de bajo coste. Según la organización, repostar en estas últimas puede suponer un ahorro de entre 15 y 25 céntimos por litro, e incluso diferencias de hasta el 30% respecto a las estaciones tradicionales.