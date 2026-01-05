Consejos para aprovechar las rebajas y no perder en derechos y en las garantías de los productos
REBAJAS DE ENERO
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda con el comienzo de las rebajas de enero que las garantías de los productos con descuento deben ser las mismas que los artículos no rebajados y que deben respetar los derechos del consumidor. Estos son los consejos que conviene tener en cuenta.
De cara a aprovechar bien las rebajas propias de este mes de enero, que cada vez comienzan antes, pero que a lo largo de todo el mes ofrecerán descuentos y buenos, o no tan buenos, precios a los consumidores, la OCU recomienda a los consumidores elaborar listas con necesidades reales antes de ir a los establecimientos para controlar el gasto, e insta a verificar que el precio rebajado aparezca junto al precio antiguo.
En cuanto a las devoluciones, OCU recuerda que las tiendas físicas no están obligadas a aceptar cambios o reembolsos a menos que el producto esté defectuoso y, en caso de aceptarla por cortesía, puede optar por devolver el dinero en efectivo o con una tarjeta canjeable.
Por el contrario, en las compras realizadas por internet, existe un periodo legal de desistimiento de 14 días durante el cual se puede devolver el artículo sin necesidad de justificación.
Por su parte, la organización aconseja conservar el tique de compra o la factura simplificada, ya que es importante para cualquier reclamación posterior, y advierte de que todos los establecimientos tienen la obligación de disponer de hojas de reclamaciones para sus clientes.
Estos son los consejos más convenientes:
- Las normas establecen que los productos deben haber formado parte de la oferta habitual del establecimiento durante al menos, un mes.
- Los objetos deben mostrar, junto al rebajado, su precio original, o bien indicar de forma clara el porcentaje de la rebaja.
- La calidad de los productos rebajados no puede diferenciarse en nada de la que tenían antes de estar rebajados.
- La garantía y el servicio postventa es igual, independientemente de que compres el producto durante las rebajas o fuera de ese periodo.
- En caso de que se establezcan condiciones especiales para el periodo de rebajas (limitaciones en el medio de pago o en las devoluciones), los establecimientos están obligados a indicarlo expresamente.
- Conserva el tique, que es indispensable para cualquier posible reclamación, cambio, devolución etc.
- Si el producto está en perfecto estado, el establecimiento no está obligado a cambiarlo (salvo si así lo anuncia o publicita expresamente), aunque la mayoría de los comercios lo hacen, pues es una buena practica comercial. En cualquier caso, no tienen porqué devolverte el dinero: pueden cambiarlo también por otro artículo o un vale.
- En las compras online, el consumidor está especialmente protegido: tienes 14 días naturales para devolver tu compra si no te convence.
- ¿Vas a aprovechar las rebajas para comprar algún electrodoméstico o aparato electrónico? No vayas a ciegas: consulta comparadores.
- Evita caer en la trampa del consumo excesivo: aprovecha para equiparte tú, equipar a tu familia o tu hogar con mejores precios sin dejarte llevar por compras impulsivas. Hacer listas de lo que necesitas, de lo que realmente te conviene comprar estas rebajas, es un buen truco para evitar tentaciones.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
PRIMER ASESINATO MACHISA DEL AÑO
Detenido su expareja al hallar muerta a una mujer de 38 años en Quesada con medidas de protección por violencia de género
TRIBUNAL DE NUEVA YORK
Maduro se declara inocente: "No soy culpable de nada de lo que se ha mencionado"