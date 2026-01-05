Consejos para aprovechar las rebajas y no perder en derechos y en las garantías de los productos

De cara a aprovechar bien las rebajas propias de este mes de enero, que cada vez comienzan antes, pero que a lo largo de todo el mes ofrecerán descuentos y buenos, o no tan buenos, precios a los consumidores, la OCU recomienda a los consumidores elaborar listas con necesidades reales antes de ir a los establecimientos para controlar el gasto, e insta a verificar que el precio rebajado aparezca junto al precio antiguo.

En cuanto a las devoluciones, OCU recuerda que las tiendas físicas no están obligadas a aceptar cambios o reembolsos a menos que el producto esté defectuoso y, en caso de aceptarla por cortesía, puede optar por devolver el dinero en efectivo o con una tarjeta canjeable.

Por el contrario, en las compras realizadas por internet, existe un periodo legal de desistimiento de 14 días durante el cual se puede devolver el artículo sin necesidad de justificación.

Por su parte, la organización aconseja conservar el tique de compra o la factura simplificada, ya que es importante para cualquier reclamación posterior, y advierte de que todos los establecimientos tienen la obligación de disponer de hojas de reclamaciones para sus clientes.

Estos son los consejos más convenientes: