Dónde comprar el mejor Roscón de Reyes en Ourense 2026: guía de pastelerías y precios

El Roscón de Reyes es uno de los dulces más emblemáticos de la temporada navideña en España. Una tradición que se remonta a los tiempos romanos y que ha llegado a nuestra época con variaciones y matices pero que sigue presente.

Ourense ciudad cuenta con numerosas pastelerías artesanales que compiten por ofrecer versiones tradicionales o innovadoras para tener este 6 de enero la mejor opción.

Esta guía te ayudará a encontrar el mejor sitio para comprar el roscón de Reyes que combine todo lo que se busca en un buen dulce.

Confitería Miguel Pastelería – Tradición local

La Confitería Miguel, en la realeza del roscón. | La Región

La Confitería Miguel es una de las pastelerías artesanales más reconocidas de Ourense, su extensa experiencia en repostería tradicional y dulces de temporada la hacen única en la ciudad. Miguel es el sitio ideal si se busca un roscón de Reyes con receta tradicional y con enfoque familiar.

En voz de Pilar, hija y heredera del fundador de la Confitería, esta pastelería lleva “53 años haciendo el mismo roscón”, para ella todo se basa en producir con “ingredientes de primerísima categoría” así como darle al roscón “sus tiempos”. Lo importante es “no utilizar nada que no sea fresco, nada congelado” y arrancar con un margen de tiempo con el que puedan trabajar la masa de la manera correcta, aunque les tome horas y horas de trabajo continúo.

El arte de la Confitería Miguel surge de la dedicación que le ponen a los dulces típicos, en Reyes la pastelería “solo hace roscas” y con una receta que según Pilar tiene casi “70 años”, los 53 años que tiene la Confitería abierta y los 15 años previos a esto, cuando el propio Miguel trabajaba como pastelero en otros sitios.

OSI gourmet – Clásico gourmet

Iván Nieto, fundador de OSI. | La Región

Una de las paradas obligadas en Ourense para comprar un roscón de Reyes tradicional o con rellenos atractivos es OSI Gourmet. Este establecimiento combina tradición y creatividad en sus productos, y suele aceptar encargos de roscones con o sin relleno durante la temporada navideña, lo que lo convierte en una opción destacada en la ciudad. Perfecto si quieres un roscón más elevado y con opciones de personalización.

Pastelería Milhojas – Un clásico imprescindible en Reyes

Confitería Milhojas. | José Paz

Milhojas es una de las pastelerías más asociadas a las celebraciones familiares en Ourense. Su roscón de Reyes mantiene una receta clásica, con buena fermentación y sabores reconocibles, lo que lo convierte en una apuesta segura año tras año. Estas características lo convierten en muy recomendable para quienes priorizan tradición y tener el sabor de siempre.

Confitería El Couto – Roscón artesanal de barrio

Envuelven roscones en la Confitería de El Couto. | La Región

Ubicada en uno de los barrios más poblados de la ciudad, la Confitería El Couto es una opción muy apreciada por los vecinos. Su roscón destaca por una elaboración artesanal, sin excesos, con rellenos clásicos y una excelente relación calidad-precio. Esta es la opción ideal si se busca un roscón honesto y bien hecho sin salir del barrio.

Pastelería Fina Rey Allariz – La escapada dulce

Imagen de archivo de Fina Rey en su pastelería. | La Región

Aunque se encuentra fuera de Ourense ciudad, Fina Rey en Allariz es una referencia habitual para muchos ourensanos durante la campaña de Reyes. Su roscón combina tradición repostera y calidad artesanal, convirtiéndose en una opción muy buscada incluso con desplazamiento. En las innumerables creaciones de su fundadora, siempre estuvieron presentes, la tradición y la innovación. Esta es la opción perfecta si se quiere un roscón especial sin importar la distancia.

Antes de que la fecha se vuelva un caos y las opciones se agoten es de suma importancia reservar con antelación, durante los días previos al 6 de enero muchos roscones se venden por encargo y se agotan rápidamente, especialmente los de pastelerías populares.

Guía de precios

Aunque más reciente en la tradición, los roscones rellenos se han posicionado en el gusto popular y cada vez son más y más las opciones para elegir. Por ello elige el relleno al encargar el roscón, puede ser con nata, crema o trufa, aunque cada pastelería puede ofrecer variaciones o especialidades propias.

Para hacer la mejor compra posible es buena idea comparar tamaños y precios. Los roscones pequeños y sin relleno suelen rondar entre los 10 y los 20 euros, pero si se buscan roscones medianos con relleno de nata o crema pueden estar entre los 20 y 30 euros, aunque los precios pueden crecer así como alternativas haya.

En Ourense hay excelentes opciones para comprar, desde establecimientos con fuerte tradición pastelera hasta opciones más creativas y gourmet, la ciudad ofrece sabores para todos los gustos.