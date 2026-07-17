La construcción en España es un 25% más cara que en 2019

Los costes de construcción en España acumulan un incremento del 25,1% desde 2019, impulsados por el encarecimiento registrado en el sector, especialmente tras la pandemia de coronavirus. Así, la inflación media de los 43 materiales analizados se sitúa en el 26,7% entre 2019 y 2025, lo que supone 8,4 puntos porcentuales por encima de la inflación general registrada en España durante ese periodo, según un estudio elaborado por la Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (Apce).

En este sentido, tras los fuertes incrementos de costes registrados en 2021 y 2022, la evolución reciente muestra una moderación del ritmo de crecimiento, aunque sin regresar a los niveles previos, sino consolidando "un nuevo escenario de mercado".

El incremento de costes no ha sido homogéneo: las partidas vinculadas a la estructura y la obra gruesa concentran las mayores subidas, con un aumento acumulado del 39,8% entre 2019 y 2025.

Precio del metro cuadrado

El presidente de Apce, Xavier Vilajosana, considera que construir hoy es más complejo que hace unos años, ya que "los materiales, mano de obra, energía, logística y requerimientos técnicos configuran una nueva realidad productiva". En este contexto, señaló que "el reto del sector es adaptarse con más industrialización, más planificación y más eficiencia".

La inflación media de 43 materiales estudiados se sitúa en el 26,7% en España desde la pandemia por covid hasta hoy

En Cataluña, el coste medio de construcción de un edificio plurifamiliar alcanzó en 2025 los 1.644,78 euros por metro cuadrado, un 2,7% más que el año anterior.

Las viviendas unifamiliares se situaron en 1.385,01 euros por metro cuadrado, los edificios de oficinas en 1.468,22 euros y las naves industriales en 601,70 euros por metro cuadrado. De media, los costes han aumentado entre un 3,7% y un 4,4% anual, confirmando que la construcción ha encarecido su actividad de forma sostenida y por encima de la inflación general.

El informe también subraya que el aumento de los costes no responde únicamente al precio de los materiales, sino también a las mayores exigencias técnicas y de calidad aplicables a los edificios, que incrementan la complejidad constructiva y añaden nuevos costes estructurales al proceso.

Por otro lado, destaca que el sector de la construcción registra el mayor nivel de ocupación desde 2010, con 277.700 trabajadores, lo que supone un incremento interanual del 16,5%.