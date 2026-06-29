Consulta | Batería de medidas del paquete anticrisis, por conceptos

A diferencia del plan anticrisis que se aprobó el pasado mes de marzo, este paquete apuesta por una retirada progresiva y más selectiva de las ayudas para cumplir con las exigencias de Bruselas. Estas son las medidas que entran en vigor desde el próximo 1 de julio:

Carburantes: Descuento decreciente y fin del IVA al 10%

Adiós a la rebaja del IVA: Se elimina el IVA reducido en las gasolineras, por lo que el impuesto general vuelve a sus tipos habituales.

Ayuda directa en el Impuesto de Hidrocarburos: Para compensar la subida del IVA durante el verano, se aplica una bonificación decreciente por litro directamente en el impuesto especial de hidrocarburos:

Julio: Descuento de 15 céntimos/litro .

Agosto: Descuento de 10 céntimos/litro .

Septiembre: Descuento de 5 céntimos/litro.

*En octubre, esta ayuda desaparecerá por completo.

Energía: Adiós a las rebajas fiscales

Luz y Gas: No se prorrogan las rebajas del IVA en las facturas domésticas de electricidad y gas, consolidando la vuelta a la normalidad fiscal en el recibo.

Impuesto a la generación eléctrica: Como contrapartida para las energéticas, se inicia la eliminación progresiva del impuesto que grava la producción de energía eléctrica, reduciéndose año a año hasta su desaparición total en 2028.

Ahorro a través del paquete anticrisis. | Jakub Zerdzicki

Vivienda y Pisos Turísticos

Alquileres: Se prorroga el decreto ley que protege y extiende los contratos de alquiler vigentes para evitar incrementos abusivos de precios.

Vivienda vacacional: Se eleva el IVA de los pisos turísticos al 21% con el fin de desincentivar este modelo en zonas tensionadas y equipararlo a la actividad hotelera residencial.

Apoyo al sector primario, transportes y empleo

Agricultura: Se aprueban 165 millones de euros en ayudas directas destinadas exclusivamente a mitigar el coste de los fertilizantes para los agricultores.

Transporte por carretera: Se mantienen las subvenciones directas específicas para los profesionales del sector del transporte.

Blindaje laboral: Se prorroga la prohibición de despedir por causas objetivas (como el coste energético) a todas aquellas empresas que se beneficien de las ayudas públicas estatales.

Educación y Sostenibilidad