Nuevo paquete de medidas sobre vivienda: el IVA de los pisos turísticos se eleva al 21%

El Consejo de Ministros ha acordado aprobar durante el mes de julio un paquetes medidas que dé lugar a un "gran acuerdo" en el Congreso de los Diputados para abordar el problema de acceso a la vivienda, que incluye elevar al 21% el IVA de los pisos turísticos.

Tal y como ha explicado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se trata de un "texto ambicioso y transversal" que busca abordar el problema del acceso a la vivienda "de forma integral".

Así, el Gobierno está trabajando en un real decreto que incluirá propuestas "apoyadas por las distintas fuerzas políticas" a lo largo de la legislatura "para que todos puedan vivir en paz", según ha señalado Saiz.

Se estructurará en dos bloques. El primero se destinará a bajar el precio, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude en el alquiler.

Este bloque incluye, entre otros, la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga extraordinaria de los alquileres, la obligatoriedad de que los contratos sean por escrito y bonificaciones en el IRPF a quienes bajen el precio del alquiler.

El segundo bloque se orienta a movilizar vivienda asequible e incluye, entre otros, el incremento del IVA al 21% para los pisos turísticos y medidas de agilidad administrativa.

Saiz ha destacado que un problema como el de la vivienda "solo se puede resolver desde el acuerdo".