Miguel Corgos, conselleiro de Fancenda: “Galicia sería la tercera peor financiada de todas las comunidades”

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, cargó contra lo que define como una “negociación impostada” sobre financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en donde “no se movió una coma de la propuesta inicial del Gobierno”. El conselleiro lamentó que teme que no habrá cambios en el trámite parlamentario, pero hace un llamamiento a que el Congreso rechace este acuerdo “ante la oposición tan grande” entre las comunidades, pues espera que en la Cámara baja “también se refleje esa divergencia”.

Así, considera “inconcebible la falta de sentido de Estado del Gobierno ante la oposición de todas las comunidades autónomas”, excepto la promotora de este sistema de financiación, en alusión a Cataluña, y a la que “también se unió Canarias, pero por motivos que no tienen que ver con el sistema de financiación”. Corgos insiste en reprobar que el Gobierno vaya a “seguir adelante” con esta reforma del sistema de financiamiento hecha a medida de quien la propone. Evidentemente, lo que pasa es que “no se puede mover ninguna coma de la propuesta inicial de sus socios, en este caso de Esquerra Republicana”, se queja, por lo que “no hay capacidad de maniobra ni de negociación”.

De tal forma, el conselleiro de Facenda asegura que la Xunta va a luchar por que se tumbe en el Congreso este nuevo modelo, en el que, a su juicio, Galicia va a sufrir una “infrafinanciación”. Incide en que informarán “sobre cuáles son las consecuencias” para Galicia de este modelo que “hace que pase de ser una comunidad que está ligeramente financiada por encima de la media a ser la tercera peor financiada” de todas las comunidades autónomas de régimen general.

El PPdeG censura la deriva “autoritaria” del Gobierno El portavoz del grupo popular en el Parlamento gallego, Alberto Pazos Couñago, censuró que el Gobierno trate de negociar la financiación autonómica “de espaldas” a las comunidades. “Evidencia de manera muy clara su concepción de diálogo: ellos hacen y el resto aplauden”, lamentó. Para el portavoz popular, esta actitud responde a la “deriva autoritaria” del Gobierno de Pedro Sánchez, que busca “imponer un sistema que es injusto, insolidario y que pretende consolidar una España de dos velocidades”. “Y Galicia no lo va a permitir”, aseveró el portavoz “popular”.

El BNG rechaza la propuesta: “Se perpetúa el expolio” El Bloque Nacionalista Galego (BNG), socio parlamentario de Pedro Sánchez, rechazó la reforma del sistema de financiación autonómica propuesta por el Gobierno. “Se perpetúa el expolio fiscal”, denunció el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego. “No estamos delante de un nuevo sistema de financiación, sino de la continuación del modelo centralista y centralizado con pequeños retoques que aún empeoran el actual”, censuró el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, quien sostiene que así no se resuelve “la infrafinanciación estructural que sufre Galicia”.