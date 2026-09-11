El déficit público crece al 1,89% del PIB en el primer semestre

La evolución del saldo fiscal de las Administraciones Públicas registró un déficit de 33.668 millones de euros hasta junio.

El desajuste de las Administraciones Públicas rozó los 33.700 millones de euros en la primera mitad del año, aunque el fuerte repunte del superávit de la Seguridad Social y el menor impacto de la dana moderaron la brecha. Sin computar los desembolsos extraordinarios por las inundaciones de la dana, el déficit público de la primera mitad del año se habría incrementado un 16,5%.

El saldo negativo del conjunto de las Administraciones Públicas españolas, excluido el resultado de las entidades locales, se situó al cierre del primer semestre de 2026 en 33.668 millones de euros. Esta cifra supuso un incremento del 6,4% en comparación con los datos registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior. En términos relativos sobre la riqueza nacional, la ratio de déficit alcanzó el 1,89% del PIB, frente al 1,88% contabilizado en junio de 2025.

Según la información de ejecución presupuestaria difundida por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el déficit primario, que excluye el importe de los intereses de la deuda, se fijó en 11.619 millones de euros. Esta magnitud equivalió al 0,65% del PIB y reflejó una reducción del 2% en comparación con los 11.858 millones anotados en los primeros seis meses del año pasado.

En la evolución del saldo fiscal del semestre incidió la partida de gasto extraordinario destinada a paliar los daños de la dana. Entre enero y junio se registraron 679 millones por este concepto, frente a los 3.337 millones movilizados en el mismo tramo de 2025. Sin tener en cuenta los costes derivados de esta catástrofe en ambos ejercicios, el déficit público acumulado hasta junio habría ascendido a 32.989 millones de euros.

Por niveles administrativos, la Administración Central acumuló un desfase de 22.531 millones de euros, un 14,1% más que en 2025. Las comunidades autónomas cerraron junio con un déficit de 17.287 millones, un 10,9% más. La Seguridad Social registró un superávit de 6.150 millones, un 66,5% superior al del mismo periodo del año anterior.

Gráfico de la evolución del saldo público. | La Región

Galicia registró al cierre del primer semestre un déficit de 1.188 millones de euros, equivalente al 1,30% del PIB de la comunidad, según los datos del Ministerio de Hacienda publicados este viernes. El importe aumentó en 23 millones, un 1,97%, respecto al mismo periodo de 2025, aunque el peso sobre el PIB bajó del 1,35% al 1,30%.

Hacienda también avanzó los datos del Estado hasta julio. La Administración Central acumuló un saldo negativo de 44.539 millones de euros, un 13,5% más que en el mismo periodo del ejercicio precedente. El desfase estatal se elevó al 2,5% del PIB, 0,17 puntos porcentuales por encima de la ratio de un año antes.