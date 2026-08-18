El PIB de la UE podría bajar un 1,1% por el calor extremo

El clima extremo de este verano podría reducir el Producto Interior Bruto (PIB) de la Unión Europea (UE) en torno a un 1,1% en 2026, según el informe “Hot Summer Economics” publicado por Triodos Bank. Esto equivaldría a unos 200.000 millones de euros, lo que en la práctica anularía el crecimiento previsto para este año. Además, estima una pérdida media de productividad laboral de en torno al 0,6% del PIB del club comunitario.

Aún así, especifica que el impacto varía de forma considerable según el país. De esta manera, Francia podría ver reducido su crecimiento del PIB en 1,5 puntos porcentuales, lo que podría traducirse en una contracción del 0,7%. Italia, España y, en menor medida, Bélgica también se enfrentan a pérdidas considerables. Mientras tanto, una reducción estimada de 0,9 puntos en el crecimiento en Países Bajos dejaría la economía casi estancada, pero Polonia se ve menos afectada porque se estima que experimentará menos días de calor excepcional.

De acuerdo con la investigación, Italia es el país menos sensible al calor extremo en este ámbito, seguido de España, ambos con una alta penetración del aire acondicionado y un número elevado de días calurosos históricos que se traduce en una alta aclimatación. Por el contrario, Polonia es el más sensible al calor extremo entre los analizados, lo que implica que sufre aproximadamente 3,4 veces más pérdida de productividad por un día caluroso que Italia. A las pérdidas por productividad, Triodos Bank añade las agrícolas -con una caída prevista de la producción agrícola de la UE de entre el 3% y el 7%- y el aumento de los precios de los alimentos derivado de ellas, la restricción de la generación eléctrica y el encarecimiento de la electricidad. “El daño climático ralentiza la economía mientras la respuesta política consiste en relajar precisamente la política destinada a evitar ese daño, en nombre de proteger el crecimiento. Como consecuencia, las emisiones y la exposición aumentan y la siguiente ola de calor, sobre una base más caliente, cuesta más”, censuraron los autores del estudio.

Adaptación al clima

Según explicó la entidad, su informe muestra que hay evidencia sólida de que la adaptación al clima extremo es posible, “aunque sólo hasta cierto punto”. A su juicio, esto significa que el efecto de la adaptación será no lineal y, por lo tanto, que los países que apenas experimentan calor estarán significativamente menos adaptados que los países que sufren calor extremo con regularidad. Además, recalca que una mayor penetración del aire acondicionado ayuda a contener las pérdidas de productividad, así como el tiempo de desplazamiento. En este sentido, aboga por medidas de adaptación como edificios mejor aislados, infraestructuras resilientes al clima, horarios de trabajo ajustados y un acceso más equitativo a la refrigeración, pero también subraya la importancia de la mitigación.