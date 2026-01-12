La disparidad del IRPF: del 45% de Madrid al 54% de Valencia

El Gobierno propuso una reforma del modelo de financiación autonómica que incrementa el porcentaje de cesión a comunidades autónomas del IRPF desde el 50% al 55% y del IVA desde el 50% al 56,5%, con lo que los recursos del sistema de financiación aumentarán en aproximadamente 16.000 millones de euros para el año 2027. En conjunto, las comunidades autónomas contarán en el nuevo modelo con cerca de 21.000 millones de euros más que en el modelo vigente de cara al año 2027. Ese año, cuando se prevé que entre en vigor, el modelo aportará unos recursos de 224.507 millones de euros.

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es un tributo que deben pagar al Estado los ciudadanos que perciben rentas salariales o cualquier otro ingreso residentes en España. El impuesto se divide en dos tarifas principales con diferentes tramos, una estatal y otra autonómica, lo que permite a las comunidades establecer los tipos máximos y mínimos de este tributo en los tramos autonómicos.

En la tarifa estatal, el Gobierno establece en la actualidad seis tramos de la base liquidable general, con tipos progresivos que van del 9,50% mínimo al 24,50% máximo, iguales en todo el territorio común. Tipo aplicable según la base liquidable: - Desde 0 hasta 12.450 euros: 9,5% - Desde 12.450 hasta 20.199 euros: 12,00% - Desde 20.200 hasta 35.199 euros: 15,00% - Desde 35.200 hasta 59.999 euros: 18,50% - Desde 60.000 hasta 299.999 euros: 22,50% - Más de 300.000 euros: 24,50%.

Tarifas autonómicas

Una vez fijado el tramo estatal del impuesto, que es igual para todas las comunidades, cada una de las autonomías establece después su propia tarifa que en todos los casos difiere de la estatal, por lo que, según el Consejo General de Economistas es difícil realizar comparaciones, ya que en muchos casos no coinciden ni el número de tramos.

No obstante, con el dato del tipo marginal máximo por comunidades se puede conocer cuáles son las regiones en las que se paga más. Las regiones que pagan tipos más elevados por el IRPF en 2025 son aquellas que cuentan con un tipo máximo agregado superior, ya que refleja el nivel máximo de tributación que soportan los contribuyentes que tienen las rentas más altas. Este gravamen es producto de la suma entre el tipo estatal más alto y el tipo máximo establecido por cada comunidad. Por ejemplo, en el caso de Madrid, la comunidad en la que se paga menos por el IRPF, el tipo máximo agregado es del 45%, este gravamen se obtiene de la suma entre el tipo máximo que establece la comunidad (20,50%)y el tipo estatal más alto (24,50%), y se aplica a los ingresos que superan el umbral del último tramo de la base imponible, a partir de 300.000 euros de ingresos.

Frente a la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana es la región que cuenta con el mayor tipo máximo agregado, con una tasa del 54% para los tramos con ingresos superiores más altos. Navarra se sitúa como la segunda región con mayor tipo máximo agregado (52%), seguida de La Rioja (51,5%), Canarias (50,5%) y de Cataluña, Asturias y Aragón, que comparten un tipo marginal máximo del 50%.

Del otro lado de la tabla, Castilla y León es la segunda comunidad donde menos se paga en el tramo más alto, con un tipo máximo agregado del 46%, mientras que Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia se sitúan en el grupo de más moderadas, con un tipo máximo agregado del 47%.