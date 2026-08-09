La economía de Estados Unidos se ralentiza y destruye más de 23.000 empleos en julio

La economía de Estados Unidos destruyó 23.000 puestos de trabajo no agrícolas durante el pasado mes de julio, un resultado muy por debajo de lo esperado por el consenso del mercado, que anticipaba un nuevo mes de crecimiento del empleo, según el dato publicado por el Departamento de Trabajo, que podría enfriar la posibilidad de subidas de tipos de la Reserva Federal (Fed).

Asimismo, se han revisado a la baja los datos de creación de empleo correspondientes a los dos meses anteriores, rebajando a 63.000 nuevos puestos generados en mayo, frente a los 129.000 anunciados, mientras que el dato de junio ha sido revisado a 20.000 nuevos empleos, en vez de los 57.000 estimados. De tal modo, el nuevo empleo combinado de mayo y junio fue 103.000 puestos inferior al reportado.

Evolución por sectores, salarios y desempleo

En su análisis del mercado laboral en julio, el Departamento de Trabajo ha destacado que el empleo en la educación pública local disminuyó en 50.000 puestos, mientras que el comercio minorista perdió 19.000 empleos y las actividades financieras continuaron su tendencia a la baja con la destrucción de 14.000 puestos en julio. Por contra, el empleo en el sector sanitario continuó su tendencia alcista (+22.000).

De su lado, en el séptimo mes del año, el salario promedio por hora de todos los empleados del sector privado no agrícola fue de 37,62 dólares, un 3,2% más que un año antes, desacelerándose respecto del 3,5% del mes anterior. En cuanto al desempleo, el Departamento de Trabajo estima que en julio el número de parados se redujo a 6,9 millones, lo que representa un descenso mensual de 178.000 personas sin empleo registradas.