Un tribunal de Estados Unidos multa a Meta con 567 millones de dólares por perjudicar la salud mental de los menores

Nuevo México impone una nueva multa de 567 millones de dólares a Meta por provocar riesgos para la seguridad infantil.

Un tribunal de Nuevo México (Estados Unidos) ha condenado a Meta, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, a pagar 567 millones de dólares al considerar que el funcionamiento de sus plataformas perjudica la salud y la seguridad de los menores.

La sentencia, dictada por el juez Bryan Biedscheid, establece que la compañía deberá destinar esa cantidad a un fondo para programas de salud mental y prevención dirigidos a niños y adolescentes, además de implantar nuevas medidas de protección para los usuarios menores de edad.

El fallo sostiene que las plataformas de Meta favorecen una interacción excesiva entre los adolescentes y que ese modelo de funcionamiento contribuye a una crisis de salud mental y aumenta la exposición de los menores a riesgos como la explotación por parte de depredadores sexuales.

Nuevas restricciones para Facebook e Instagram

Entre las medidas impuestas por el tribunal figura la obligación de establecer límites de uso para menores, restringir las notificaciones y reforzar los mecanismos de verificación de denuncias relacionadas con abusos a menores.

Según otros detalles de la resolución, las cuentas de menores de 18 años en Nuevo México deberán tener un límite de 90 horas mensuales de uso acumulado de Facebook e Instagram durante los próximos cinco años.

La resolución pone fin a una nueva fase del proceso iniciado en 2023 por el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, quien acusó a Meta de no proteger adecuadamente a los menores frente a los riesgos de sus plataformas.

Meta recurrirá la sentencia

La compañía de Mark Zuckerberg ha anunciado que apelará el fallo. En un comunicado, Meta aseguró que discrepa de la decisión judicial y defendió que trabaja para mantener la seguridad de sus usuarios y combatir el contenido perjudicial.

La condena llega después de que la empresa ya fuera sancionada meses atrás con 375 millones de dólares en el mismo procedimiento por vulnerar la legislación de protección al consumidor al ofrecer información engañosa sobre la seguridad de sus plataformas para los menores.

Crece la presión sobre las redes sociales

Meta afronta, junto a otras grandes plataformas tecnológicas, miles de demandas en Estados Unidos relacionadas con el impacto de las redes sociales en la salud mental de niños y adolescentes.

El debate también ha cobrado fuerza en otros países. En Europa, Francia aprobó recientemente una ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años sin consentimiento paterno, mientras la Comisión Europea prepara una normativa para reforzar la protección de los menores en el entorno digital.