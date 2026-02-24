EEUU pone en marcha 150 días el arancel global del 10%

Desde ayer Estados Unidos comenzó a implementar el nuevo arancel global del 10% anunciado el pasado viernes por el presidente estadounidense, Donald Trump, después de que el Tribunal Supremo anulara la mayor parte de los gravámenes impuestos por Washington al considerar que la Casa Blanca se había extralimitado al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) para fijar tarifas. Si bien el pasado sábado el propio Trump anunció que subirá del 10% al 15% este nuevo gravamen global, la amenaza aún no se materializó oficialmente, aunque la prensa estadounidense apunta que la Casa Blanca estaría trabajando en uyna propuesta formal para incrementar la tasa.

El nuevo arancel del 10% que comenzó a aplicarse de forma general ayer por Estados Unidos fue promulgada el viernes al amparo de la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que otorga al presidente de EEUU la facultad de abordar ciertos problemas de pagos internacionales mediante recargos y otras restricciones especiales a las importaciones.

A diferencia de los gravámenes anulados por el Supremo estadounidense, el nuevo arancel global tiene carácter temporal, ya que fija un período de 150 días a partir de las 00:001 horas (Este) del 24 de febrero. “Con esta medida, Estados Unidos puede frenar la salida de dólares hacia productores extranjeros e incentivar el retorno de la producción nacional”, explicó la Casa Blanca, que pretende corregir el déficit de su balanza de pagos aumentado la producción nacional.

Aduanas deja de recaudar

De tal modo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó de que, dejaba de recaudar los aranceles adicionales impuestos al amparo de la IEEPA, advirtiendo de que “esta Orden Ejecutiva afecta únicamente a los aranceles de la IEEPA y no afecta a ningún otro arancel”. En cualquier caso, el presidente de EEUU presumía este lunes en redes sociales de que el fallo del Supremo “accidental e involuntariamente” le otorga muchos más poderes y fuerza de los que tenía antes, advirtiendo de que los jueces aprobaron todos los demás aranceles, que pueden usarse “de una manera mucho más poderosa y atroz”, así como con seguridad jurídica.

De tal modo, Trump lanzaba el lunes un aviso a cualquier país que quiera “jugar” con la “ridícula” decisión de la Corte Suprema, especialmente aquellos que han “estafado” a EEUU durante años, e incluso décadas, asegurando que, “se enfrentará a un arancel mucho más alto, y peor, que el que acordaron recientemente”.

Cuerpo afirma que el 60% de los productos españoles pagan menos El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, afirmó que la mayoría de los productos españoles se encuentran ahora mismo en una situación “ligeramente más favorable” respecto a los aranceles que pagan a Estados Unidos que los que tenían con el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, cuya base jurídica fue tumbada por el Tribunal Supremo estadounidense. En concreto, Cuerpo explicó, que con el acuerdo Estados Unidos-Unión Europea, el arancel medio estaba en torno al 14,4%, mientras que actualmente el arancel medio con Estados Unidos está en torno al 12,6%. “Esta es la situación actual, pero de nuevo es una situación que creemos que es temporal, puesto que estos aranceles sólo van a estar en vigor en principio 150 días y, mientras tanto, ya ha anunciado la administración americana que está trabajando en otras figuras”, afirmó Cuerpo. Cuerpo detalló que, en cuanto al pago de aranceles a EEUU, el 60% de los productos españoles están “ligeramente mejor” de lo que estaban con el acuerdo UE-EEUU, el 10% están “ligeramente peor” y el 30% “más o menos igual”. El ministro reconoció que el caos arancelario de estos días es una situación “extremadamente compleja” para los exportadores españoles. “Cuando miramos a nivel de países, hay algunos que tenían en sus acuerdos unos aranceles bastante más elevados que ahora se ven beneficiados por este recorte que supone la limitación legal que tiene la administración estadounidense”, afirmó.