El “efecto refugio”, una baza positiva del turismo español

El sector turístico español inició el primer trimestre de 2026 en positivo al crecer un 2,1% en términos reales con respecto al mismo periodo del año pasado -inferior al +2,5% estimado de la economía española-, gracias al fuerte desempeño de la demanda, principalmente extranjera, y pese a la volatilidad operativa y la incertidumbre como consecuencia del conflicto militar en Oriente Próximo. Así se desprende de una valoración del “lobby” turístico Exceltur, que prevé un impacto económico de 4.239 millones de euros en España fruto de la guerra, es decir, dos puntos del PIB turístico, generado por el “efecto refugio” derivado de los posibles turistas españoles y extranjeros que elegirán el país por su atractivo y la seguridad de la oferta.

Este factor provocó que la entidad corrija al alza su estimación de crecimiento para 2026, mediante la generación de 227.157 millones de euros, un 2,5% más con respecto a 2025 -frente al +2,4% estimado en enero-, basado en una estimación de que el conflicto militar en Oriente sea acotado en el tiempo y que “se resuelva con una estabilidad duradera”. Frente a esta incidencia positiva, desde el “lobby” turístico también apuntaron a una serie de efectos negativos, entre los que destacan los aumentos de los precios de la energía y otros insumos, que “van a encarecer los viajes y reducir la renta disponible de familias y empresas”, dentro de un contexto de riesgos inflacionistas, cortes de cadenas de suministros y subidas de tipo de interés. Asimismo, la afectación de los “hubs” de Oriente Medio puede dificultar la llegada de turistas de larga distancia asiática a España y la incertidumbre de proximidad, con un posible impacto de más de 400 millones de euros.

Tras el estallido del conflicto en Oriente desde finales de febrero, se vieron principalmente comprometidos los mercados de larga distancia que venían impulsando la demanda extranjera procedente de Asia, con menor afectación en aquellos mercados con conexiones directas con España como China (+40,6%) y Japón (+9,3%), y los procedentes del continente americano, LATAM (+17,5%), EEUU (+7,4%). De su lado, los mercados europeos mantienen el pulso, especialmente Reino Unido (+1,6%), que supone uno de cada cuatro turistas llegados en invierno, Nórdicos (+1,8%), Italia (+3,8%), Polonia (+15,7%) y Portugal (+14,3%); mientras Alemania (-2,7%) y Francia (-3,4%) se resienten del bajo tono de sus economías domésticas.

Demanda extranjera

El análisis de Exceltur resaltó, además, la positiva evolución de la demanda extranjera hacia España, dentro de la senda de normalización, manteniendo un patrón saludable de mayor contribución económica per cápita, en el que prevalece el gasto en destino (+8,5% de ingresos por turismo y +4,4% del gasto medio diario), frente a la afluencia de turistas (+1,6% en pernoctaciones), consecuencia del intenso proceso de inversión y reposicionamiento de la oferta hotelera y de ocio en destinos con propuestas de mayor valor añadido.